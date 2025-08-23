SA CRNOM GOROM ZA ZLATO: Vaterpolisti pobedili Grčku, sutra će se sa "ajkulama" boriti za titulu na EP do 18 godina u Oradei

SREBRO u džepu, napad na zlato. Vaterpolisti su se plasirali u finale EP do 18 godina u Oradei pošto su u polufinali nadigrali Grčku – 20:14 (5:2, 5:2, 5:5, 5:5). „Delfini“ će se sutra (18.30) za titulu boriti sa Crnom Gorom, koja je nadigrala Italiju sa 10:6.

Foto: Profimedia

Veliki rivali odmerili su snage na startu šampionata i tada su slavili Crnogorci sa 9:8. Naši su potom u grupi doživeli poraze od Španije (7:13) i Hrvatske (9:13),ali su eksplodirali u nokaut fazi pa su posle Malte (18:13) i Mađarske (14:13) preslišali Helene. Za razliku od njih „ajkule“ su ostvarili svih pet pobeda.

Naši su protiv Grka krenuli silovito i brzo su poveli sa 4:0. U drugoj četvrtini su vodili sa 10:3, tako da su u drugom poluvremenu umešno čuvali prednost i nisu dozvolili rivalu da im pripreti.

GRČKA - SRBIJA 14:20

BAZEN u Oradei. Gledalaca: 500. Sudije: Burže (Francuska) i De Jong (Holandija). Peterci: Grčka 1 (1), Srbija 4 (4).

GRČKA: Berdes, Angelopulos 4, Saroš, Maragudakis, Leonidakis, Lampatos, Čazis 8 (1), Levantis 1, Pasilinakos 1, Bitakos, Alveras, Zanakakis, Zuzinis.

SRBIJA: Kosanović, Vojinović, Nešković 2 (2), Drobnjaković 1, Vasić 1, Zelić 3 (1), Canepa 2, Papić, Jakovljević, Lazić 4, Čonkić 4, Mićanović 1, Gošić, Milašinović 2 (1).

Četvrtine: 2:5, 2:5, 5:5, 5:5.