MARK MARKEZ POKORIO BALATON! Španac ponovo najbrži u sprintu
Vozač Dukatija Mark Markes pobedio je u sprint trci na stazi Balaton, voženoj u sklopu trke Moto GP šampionata za Veliku nagradu Mađarske.
Markes je do pobede stigao sa rezultatom 21:13,465 minuta.
Drugo i treće mesto zauzeli su vozači Pertamine Fabio Đanantonio, sa 2,095 sekundi zaostatka, i Franko Morbideli, sa 3,595 sekundi zaostatka.
Mark Markes je ovom pobedom povećao svoje vođstvo u generalnom plasmanu i sad ima 430 bodova, 152 više od drugoplasiranog Aleksa Markesa.
Trka za Veliku nagradu Mađarske na programu je u nedelju od 14 časova.
