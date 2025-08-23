Ostali sportovi

MARK MARKEZ POKORIO BALATON! Španac ponovo najbrži u sprintu

Filip Milošević

23. 08. 2025. u 16:38

Vozač Dukatija Mark Markes pobedio je u sprint trci na stazi Balaton, voženoj u sklopu trke Moto GP šampionata za Veliku nagradu Mađarske.

МАРК МАРКЕЗ ПОКОРИО БАЛАТОН! Шпанац поново најбржи у спринту

Foto: EPA-EFE/FILIP SINGER

Markes je do pobede stigao sa rezultatom 21:13,465 minuta.

Drugo i treće mesto zauzeli su vozači Pertamine Fabio Đanantonio, sa 2,095 sekundi zaostatka, i Franko Morbideli, sa 3,595 sekundi zaostatka.

Mark Markes je ovom pobedom povećao svoje vođstvo u generalnom plasmanu i sad ima 430 bodova, 152 više od drugoplasiranog Aleksa Markesa.

Trka za Veliku nagradu Mađarske na programu je u nedelju od 14 časova.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu