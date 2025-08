"TO ME KOŠTALO BOLJEG REZULTATA!" Andrej Barna nakon što nije uspeo da osvoji medalju na Svetskom prvenstvu

Srpski plivač Andrej Barna sumirao je utiske posle trke i šestog mesta na SP u Singapuru.

FOTO: EPA

- Nisam uspeo da uhvatim dobar ritam na početku. Onda sam pokušao to da nadoknadim, ali sam se „isprovamašivao“. To me koštalo boljeg rezultata - rekao je Barna za SK.

Upitan je da li ostaje žal za medaljom, s obzirom na ostvarenja u kvalifiakacija i polufinalu.

Barna je u kvalifikacijama isplivao lični i državni rekord Srbije sa 21,44, dok je u polufinalu imao treće vreme sa 21,45 sekunde.

- Žal uvek postoji, ali sam generalno zadovoljan urađenim. Sprint je lutrija, svaka greška skupo košta. Ja sam ih napravio, ali biće prilika na nekim narednim velikim takmičenjima da se isprave - istakao je 27- godišnji Subotičanin.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju