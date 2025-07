"DELFINI" SE BRZO PREDALI: Kako su vaterpolisti Srbije u borbi za treće mesto na Svetskom prvenstvu izgubili od Grčke?

NAJGORI kada je bilo najvažnije. Vaterpolisti ni posle osam godina nisu osvojili medalju na svetskim prvenstvima. Olimpijski pobednici su u borbi za bronzu na šampionatu u Singapuru odigrali očajno protiv Grka - 7:16 (2:2, 0:6, 3:3, 2:5). Izabranici Uroša Stevanovića su tako četvrti na svetu, novu šansu za trofej imaće za dve godine u Budimpešti.

Foto: Profimedia

Nikola Jakšić i drugovi nisu ličili na sebe. Ni traga od ekipe koja je igrala odlično na prvenstvu, koja se, kao protiv Mađarske (18:19) u polufinalu nije predavala do poslednje sekunde. "Delfini" su odigrali katastrofalno u napadu, nemoćno u odbrani, čini se da su mogli da bi napustili bazen posle druge četvrtine. Jednostavno, ličili su na grogiranog boksera, koji je u drugoj rundi više puta bacan na pod, a mora da ostane u ringu do kraja četvrte. U boksu bi trener bacio peškir u ring, ali i vaterpolu valja izdržati nalet ljutog rivala, koji nije zaboravio poraz u poslednjoj sekundi u četvrtfinalu olimpijskog turnira u Parizu.

- Kakvi utisci mogu biti posle ovakvog debakla. Jednostavno nije bio naš dan. Posle prve četvrtine nismo znali ni šta radimo, ni kako radimo. Nismo imali snage... Žao mi je, dva meseca smo trenirali za ovo. Od drugog poluvremena sa Mađarskom do kraja turnira nismo ličili na sebe. Zašto i zbog čega drugi neka analiziraju. Ali, mi smo stvarno dali sve od sebe i na kraju to nije ličilo ni na šta, to je naše realno stanje. S tim se treba pomiriti i gledati u budućnost da se ovakve greške ne ponavljaju - iskreno je pričao za VSS Miloš Ćuk.

Prva četvrtina nije nagoveštavala da će "delfini" da dožive debakl. Nekako obe ekipe su delovale oprezno i kao da su tražile načina da što pre zaborave polufinalne mečeve. Naši su se već tada mučili sa igračem više, ali su uspeli da posle osam minuta budu egal - 2:2.

A pomračenje se desilo u drugoj četvrtini. Kao da Srbi nisu izvukli lekcije iz 2023, kada su ih Grci "išamarali" u polufinalu SP u Fukuoki ili na kvalifikacionom turniru za Svetski kup iste godine u Podgorici. I tada su kao i sada Grci serijama od 5:0 u Japanu (na kraju 13:7) i 6:0 u prestonici Crne Gore (tada smo spasili čast - 14:16) rešili pitanje pobednika. Juče je ta serija bila stravična 8:0 za 11 minuta - 2:10. Bili su u tim trenucima Grci moćni u svim fazama igre, postizali su golove sa distance, lako se branili, činilo se kao da se poigravaju sa našima.

Srbi su delovali šokirano i u bazenu i na klupi. Da jedan od najmlađih Vasilije Martinović nije nalazio put do mreže, bio bi doživljen još teži poraz.

GRČKA - SRBIJA 16:7

BAZEN: "OSBS Akvatik centar" u Singapuru. Gledalaca: 500. Sudije: Gomez (Španija) i Kovač (Mađarska). Igrač više: Grčka 11 (5), Srbija 10 (5). Dva igrača više: Srbija 1 (0). Peterci: Grčka 2(2)

GRČKA: Zorzatos (11 odbrana), Genidunjias 1 (1), Skumpakis 2, Giuvetis 1, Arguropulos 2, Kilas, Kalogeropulos 3 (1), Alafragis 1, Kakaris 1, Nikolaidis, Papanikolau 2, Andreadis (3 odbrane), Puros 3, Gardikas.

SRBIJA: Filipović (3 odbrane), Mandić 1, Strahinja Rašović, Ranđelović, Ćuk, Murišić 1, Nikola Jakšić, Vico 1, Vapenski, Petar Jakšić, Viktor Rašović, Dobožanov, Martinović 4, Milojević.

Četvrtine: 2:2, 6:0, 3:3, 5:2

Jakšić: To nismo mi

NIKOLA Jakšić je verovao da će se Srbija posle olimpijskog domoći i svetskog zlata. Zato je posle meča bio utučen:

- Posle poraza od Mađara, kao što se vidi, nismo uspeli da se vratimo u utakmicu protiv Grčke. To nismo mi. Jako mi je žao što smo došli u situaciju da opet uđemo u olimpijski ciklus bez medalje, kao da čekamo da igramo samo Olimpijske igre. Ostao sam bez reči. Na kraju je ispalo da smo dve meseca priprema bacili u vodu. Svaka čast Grcima na zasluženoj pobedi. Ovo nismo mi, nadam se da ćemo se dići, očekuje nas za šest meseci EP u Beogradu. Ako budemo ovako igrali bolje da se ne pojavljujemo u "Areni".

Stevanović: Probudite se

SELEKTOR Uroš Stevanović je sredinom druge četvrtine, posle gola Skumpakisa za 6:2 za Grčku zatražio tajm-aut na kojem je toliko bio glasan i ljutit da je privukao pažnju i reditelja prenosa.

- Kojim vam je k.... bre. Nijedan igrač više po dogovoru. Nazad, nismo ni u zoni, nismo ni izašli na igrača. Sve lagano, sve sporto, sve će neko drugi da reši... Koji vam je ...., koji su ono šutevi sa igračem više, koja je ovo odbrana bre. Probudite se, još nije gotovo - vikao je na igrače Stevanović.

Nažalost, kormilar Srbije nije uspeo da trgne igrače, koji kao da su se već tada predali.