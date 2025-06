NOVI ŠOK NA RULETU: Odbojkašice doživele i sedmi uzastopni poraz u Ligi nacija

SUMRAK svetskih prvakinja. Odbojkašice nikako da skinu sa sebe proklestvo petog seta i zabeleže prvu pobedu u Ligi nacija.

FOTO: N. Skenderija

Naše dame su doživele i sedmi uzastopni poraz pošto su sinoć u „Areni“ posle velike borbe poklekle u duelu sa Francuskom – 2:3 (25:21, 16:25, 25:16, 15:25, 13:15). Naše sutra (20.00) igraju sa Poljskom i pobeda im je neophodna u borbi za opstanak.

- Nije lako izaći na teren posle šest poraza i ponosna sam na ekipu što smo izašle na teren sa energijom i sa verom da ćemo da pobedimo. I stvarno smo imale sjajne momente, ali kao da smo se uplašili pobede i kao da se uvukla ta nesigurnost. Svaki put isto pričam i uvek se nadam da će to da se popravi i da ćemo da pobedimo. Izvlačimo pouke i idemo dalje – istakla je Katarina Dangubić.

Igrale su Maja Aleksić i drugarice toplo-hladno. Odlične su bile u prvom i trećem činu, očajne u drugom i četvrtom setu. Ovog puta su dobro počele u taj-brejku, povele sa 2:0, vodile i sa 7:6, kada ulaze u seriju grešaka, što gošće koriste da preokrenu na 9:7. Odmah je selektor Zoran Terzić na tajm-autu pokušao savetima da umiri devojke, ali bezuspeno. Oskoljenje Francuskinje, predvođene sjajnom Kazot, su se odlepile na 12:8, pa na 14:11. Nisu se predavale devojke u plavim dresovima, spasile su dve meč lopte, ali treću nisu uspele. Sada im predstoji grčevita borba za opstanak, jer poslednja selekcija ispada iz Lige nacija. A Srpkinje su jedine bez pobede.

Naše devojke su u meč ušle odlučne da konačno pobede. Znale su i da će gošće biti tvrd orah, što se videlo u uvodnim minutima. Ipak, Srpkinje su odličnom igrom uspele da se odlepe na 17:13, brzo stignu do 24:17, kada nastaju problemi. Uporne gošće uspevaju da spasu četiri set lopte, tek peta se posrećila našim damama.

Strahovir pad usledio je u drugom setu. Francuskinje su čvrstim blokom i agresivnim blok brzo uspele da steknu 10:3 i sigurnom igrom dođu do 1:1. To nije obeshravilo Srpkinje, koje su se razgoropadile u trećem činu, nametnule su svoj stil i kada su se odlepile na 14:7 bilo je jasno da će povesti sa 2:1. Međutim, u četvrtom setu su svojim greškama omoguće gošćama da se razigraju i da lako steknu 4:0, pa 8:3,18:11. Bio je to i uvod u novi poraz, jer su se i peti put ove sezone okliznule u taj-brejku.

SRBIJA – FRANCUSKA 2:3

DVORANA: „Beogradska arena“. Gledalaca: 5.000. Sudije: Stojka (Rumunija) i Vang (Kina).

SRBIJA: Dangubić 6, Osmajić 3, Mirković, Kurtagić 14, Pušić (libero), Aleksić 14, Jegdić (libero), Milenković, Čajić 3, Kirov, Bukilić 9, Perović 3, Tica, Ivanović 16. Poeni – napad: 49, blok: 15, servis 4:, greške rivala: 24 (11 iz servisa)

FRANCUSKA: Kazot 26, Žardino (libero), Endiaje 22, Stoiljković, Fangedu 6, Žakel, Silves 6, Donard-Selos 2, Šalk, Majer, Rotar 3, Engolonglo, Havegene, Želan (libero). Poeni – napad: 58, blok: 14, servis: 5,greške rivala: 25 (7 iz servisa).

Setovi: 25:21, 16:25, 25:16, 15:25, 13:15