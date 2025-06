VREME RADI ZA NAS: Hena Kurtagić posle četiri poraza u Ligi nacija: Ipisaćemo i mi zlatne stranice srpske odbojke!

HENA Kurtagić je impresionala prve sedmice Lige nacija. Naša odbojkašica, koju je Evropska federacije uoči F4 Lige šampiona u Milanu proglasila "zvezdom u usponu", blistala je na turniru u Otavi i trenutno je najbolji bloker elitnog takmičenja. Ali, mlada blokerka ne želi sebe da ističe u plan, misli samo na ekipu i želi da Srbija opet bude u vrhu. Naše dame večeras (20.00) protiv SAD startuju na turniru LN u Beogradu. Izabranice Zorana Terzića sutra (20.00) očekuje duel sa Nemačkom.

FOTO: M. Vukadinović

- Svakako da je velika čast što su me proglasili "zvezdom u usponu", ale bez ekipe (Milana) koja je stigla do završnog turnira to ne bi bilo moguće. Svakako da mi prija, daje vetar u leđa da još bolje radim i treniram, tako da mi to dosta znači - priča za "Novosti" Hena Kurtagić.

Uzdanica naše selekcije je zadivila partijama u Otavi, naročito protiv Kanada kada je napravila 11 blokova.

- Proradio je inat - priznaje Hena. - Ali, veoma mi je žao što smo izgubile sve četiri utakmice. Mislim da smo zaslužile da dobijemo bar tri meča, jer smo propuštale prednost od 2:0. Duel sa Japankama (0:3) ne računam, jer one igraju neku brzu odbojku, na koju mi u ovom trenutku ne možemo da odgovorimo. Ekipa je mlada i nisu sve devojke imale priliku da igraju sa Japanom.

Srpkinje su uvek isticale da im je teško da se priviknu na azijski stil.

- Stvarno je teško da se igra protiv njih. One su niže, ali ispucavaju brze lopte, tako da mi visoke devojke nismo navikle da igramo sa njima. Verujem da će se vremenom navići i na taj stil - ističe Hena.

Devojke u Ligi nacija nemaju pritisak, jer se uigravaju i pripremaju za SP na Tajlandu.

- U Srbiji se od nas uvek očekuje najviše. Stvarno želimo i mislim da možemo da nastavimo da ispisujemo nove zlate stranice naše istorije. Radom i treniranjem vratićemo na mesto koje zaslužuje i na kom je bila - uverena je Hena.

Kurtagićeva veruje da će na turniru u Beogradu, bez obzira na problema, igrati bolje nego u Otavi:

- Veoma nam znači što igramo pred našom publikom, koja će nam biti vetar u leđa. Pred našim navijačima je sve lakše, uložićemo više truda i verujem da ćemo se pokazati u lepšem svetlu. Normalno nadamo se i pobedama.

Ima vremena za SP

KRUNA sezone je SP na Tajlandu, gde će podmlađena reprezentacija pokušati da osvoji treće zlato za redom.

- Liga nacija je uvertira za SP. Ali, ima vremena da se o tome priča, jer mora da se ide korak po korak. Ne treba gledati puno u budućnost. Ako LN odigramo onako kako bi trebalo da odigramo onda će na SP sve doći na svoje i tamo ćemo igrati kako se očekuje od nas - jasna je Hena.

Raspored

SREDA

Francuska - Nemačka 13.00

Holandija - Poljska 16.30

SRBIJA - SAD 20.00

ČETVRTAK

SAD - Poljska 16.30

Nemačka - Srbija 20.00

PETAK

Francuska - Holandija 16.30

Nemačka - Poljska 20.00

SUBOTA

Holandija - SAD 16.30

Francuska - Srbija 20.00

NEDELjA

Nemačka - Holandija 13.00

Francuska - SAD 16.30

Srbija - Poljska 20.00