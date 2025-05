OMLDINSKI DŽUDO KLUB BEOGRAD: Romantičari u duši, divovi na borilištu!

IZNIKAO pre 55 godina iz univerzitetskog kluba - Omladinski džudo klub Beograd uspeo je da 2023. godine osvoji tron Evrope, što nije ostvario nijedan drugi džudo klub iz Srbije i bivše Jugoslavije. Da ovaj uspeh nije bio trenutan i slučajan govori činjenica da ti pripadnici porodice "romantičara" iz beogradskog naselja Karaburma trenutno imaju čak tri dečaka među 50 najtrofejnijih džudista u Srbiji, a jedan od njih je i aktuelni državni prvak - Filip Kačar (12).

ODžK Beograd

Dečaci među 50 najboljih ZA mlađe kategorije takmičara u ODžK Beograd zaduženi su treneri Aleksandar Nerandžić, Jovan Ražnatović, Miroslav Petrović i Tomo Tadić. Zahvaljujući njihovom radu u konkurenciji dečaka čak trojica takmičara su po broju osvojenih medalja zauzeli mesto u trenutno 50 najbolje rangiranih. Prvo mesto na tabeli sa 12 osvojenih zlatnih medalja pripada Filipu Kačaru (12), visoko treće mesto sa 10 zlata Simonu Osećanskom (10), i 20. pozicija sa pet najsjajnijih odličja Rastku Cvijiću (12). *ADMIRAL BET VAM POKLANjA*

--> BONUS KAKAV STE ŽELELI <--

- Mi smo pravi razvojni klub koji od naših polaznika regrutuje mlade takmičare i do sada možemo da se pohvalimo da smo iznedrili stotine državnih prvaka i osvojili 13 evropskih i svetskih medalja u konkurenciji kadeta, juniora, mlađih seniora i seniora - kaže u razgovoru za "Novosti" Slaviša Nerandžić, sportski direktor ODžK Beograd.

U organizaciji ovog kluba nedavno je održan 29. Međunarodni džudo turnir "Vladan Petrović" u hali "Aleksandar Nikolić". Popularna dvoranaa, koja se nekada zvala "Pionir", bila je poprište dvodnevnih borbi. Džudo - romantičari, s pravom se hvale da u dugoj istoriji ovog sporta, niko do sada pod svodovima ove velelepne hale nije organizovao takav turnir. Tom prilikom, treneri mladih džudista izveli su na borilišta 74 dečaka i devojčice, i pošlo im je za rukom da ekipno budu prvaci turnira prvoga dana, a sveukupno su drugi na turniru koji je okupio takmičare iz 58 klubova iz zemlje i inostranstva. Vredno je istaći i da su gosti ODžK Beograd na ovom turniru bili i takmičari iz Jermenije.

- Naša deca se takmiče skoro svakog vikenda i to je veliki izazov za njih, jer se nadmeću u veštinama kojima ih učimo - priča Nerandžić. - To nisu tehnike i znanje koji mogu da se kupe, već moraju da se steknu predanim radom i ponavljanjem, a kada se za to ukaže prilika, da ih primene u borbi pod strogim pravilima. Tako se stvaraju pravi takmičari, oni koji znaju, umeju i žele da se nadmeću.

ODžK Beograd je višestruki ekipni prvak države, a visoke pozicije svih selekcija i prve ekipe u jakoj domaćoj konkurenciji im daje razloga da veruju u svoje mlade nade koje svake godine stvara njihova džudo škola. Možda se džudistima "romantičara" opet ukaže prilika da formiraju konkurentan prvi tim koji bi mogao ponovo da ostvaruje visoke rezultate na međunarodnoj sceni. Da je ova vera osnovana, najbolje svedoči činjenica da su pre dve godine, na putu do finala u kojem su pobedili grčki Aris, uspeli "na leđa da bace" bivšeg šampiona Evrope, ekipu iz Gruzije i jedan veliki Pari Sen Žermen, koji je predvodio Tedi Riner, olimpijski šampion i sigurno jedan od najboljih džudista svih vremena.

Naš sagovornik ističe da je značaj tog uspeha i činjenica da je klub ovaj nastup na evro takmičenju finansirao isključivo sopstvenim sredstvima, bez potrebne pomoći lokalne samouprave, sportskih saveza i države.

- Isti uspeh bismo možda ponovili i 2024. godine, ali nismo imali finansijskih mogućnosti za odlazak i za učešće na turniru u Francuskoj, pre svega izostankom podrške i obaveze države zbog postignutog istorijskog rezultata, Ministarstva sporta, Vlade Republike Srbije i drugih nadležnih instituacija - napominje Nerandžić.

Kao retko koji drugi džudo klub u Srbiji, ODžK Beograd, osim evropskom titulom, može da se pohvali da punih 29 godina organizuje Međunarodni turnir "Vladan Petrović", kao i tradicionalne džudo kampove. Osim toga, jedan su od malobrojnih klubova koji više od 30 godina poseduje vlastite prostorije, koje su, kako to romantičarski duh i nalaže, izgrađene ličnim sredstvima entuzijasta i zaljubljenika u džudo - ljudi koji sada čine Upravni odbor kluba.

- To je zaista prava romantičarska priča, jer mi nismo profitabilan klub, svaki višak koji se stvori ulažemo u dalji razvoj, tako da nas zaista pokreće ljubav prema ovom sportu - jasan je naš sagovornik.

O tome, kako navodi, svedoči i činjenica da su počeli u jednoj podrumskoj prostoriji na stadionu OFK, a onda su od Omladinskog sportskog društva Beograd (OSDB) dobili iznad južne tribine stadiona zemljište i tu sagradili sale. Sada su i najuspešniji deo porodice od osam klubova koji čine OSDB.

Šampionski tim TIM ODžK Beograd koji je osvojio evropsku titulu 2023. predvodio je trener Nemanja Tomić, a takmičari su bili: Horhe Kano, Filip Đinović, Alberto Gaitero, Aleksandar Nerandžić, Darko Brašnjović, Filip Ivović, Luka Prokopijević, Miloš Vukićević, Pavle Petrović i Zoran Milenović. Ženski tim u tri kategorije OKO 30 odsto redovnih članova ODžK Beograd su devojčice, ali zasad ih još nema među 50 najtrofejnijih. One su, kao i dečaci, podeljene po kategorijama: starije poletarke, mlađe devojčice i starije devojčice. Činjenica da im ženski sastav "manjka" sa trofejima, otežava stavarnje pobedničkog miks tima, ali potencijala svakako imaju.