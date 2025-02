"NISAM OVO OČEKIVALA": Lindzi Von se vraća na stazu

Američka skijašica Lindzi Von ove sezone vratila skijanju nakon što je u februaru 2019. godine završila karijeru.

FOTO: EPA-EFE/ANNA SZILAGYI

Amerikanka je trostruka osvajačica olimpijske medalje, koja je osvojila zlato u spustu, bronzu u superveleslalomu sa ZOI-ja u Vankuveru 2010. godine, pa bronzu u spustu na Olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. godine. Četiri puta je osvojila Veliki kristalni globus te ima osam medalja na svetskim prvenstvima.

Uoči Svetskog prvenstva u Zalbahu, povratak Von izazvao je brojne reakcije, a neke od njih smatra nepoštovanjem.

- Očekivala sam pitanja o svom kolenu, jer je to legitimna briga. Ali, postavljalo se previše pitanja o mom privatnom životu i mentalnom zdravlju. To je bilo nepotrebno i nepravedno. Nisam to zaslužila - poručila je Lindzi Von.

FOTO: EPA-EFE/ANNA SZILAGYI

Bez obzira na sve, Von je uverena u svoje mogućnosti pred Svetsko prvenstvo.

- Nisam očekivala da ću tako brzo ponovo biti konkurentna. Brza sam, takmičarski nastrojena i spremna za borbu za medalju. Nadam se da ću biti dovoljno brza za podijumu - rekla je Von.

Dodala je da će skijati bez pritiska i očekivanja, a poručila je da planira učešće na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji naredne godine.

