Ovako izgleda tabela Evrolige posle prvog kola: Evo gde su Partizan i Zvezda
Nova sezona košarkaške evrolige počela je polovično za srpske klubove
Trenutno je na prvom mestu ekipu Panatinaikosa, koja je najvećom razlikom slavila protiv Pariza, Olimpijakos je na drugom mestu zbog pobede nad Baskonijom, a Partizan se nalazi na trećem mestu.
Potom slede još Asvel i Fenerbahče sa dvocifrenim pobedama, te Barselona, Žalgiris, Valensija, Bajern i Dubai.
To je 10 ekipa koje su ostvarila pobedu u prvom kolu, dok je Zvezda na 14. mestu posle poraza od ŽAlgirisa.
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