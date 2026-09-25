Ovako izgleda tabela Evrolige posle prvog kola: Evo gde su Partizan i Zvezda

Nova sezona košarkaške evrolige počela je polovično za srpske klubove

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Trenutno je na prvom mestu ekipu Panatinaikosa, koja je najvećom razlikom slavila protiv Pariza, Olimpijakos je na drugom mestu zbog pobede nad Baskonijom, a Partizan se nalazi na trećem mestu.

Potom slede još Asvel i Fenerbahče sa dvocifrenim pobedama, te Barselona, Žalgiris, Valensija, Bajern i Dubai.

To je 10 ekipa koje su ostvarila pobedu u prvom kolu, dok je Zvezda na 14. mestu posle poraza od ŽAlgirisa.