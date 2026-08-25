PLAĆAO PROSTITUTKU U PARKU: Uhapšen vlasnik čuvenog kluba i fudbalskih velikana

Tereti se da je za usluge pokušao da plati 140 dolara

Foto: imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

Vlasnik čuvenog NFL kluba San Francisko Fortinajnersi i jedan od suvlasnika engleskog Lidsa i škotskog Rendžersa, Džed Jork, uhapšen je u američkoj saveznoj državi Ohajo zbog sumnje da je pokušao da plati seksualnu uslugu 140 dolara.

Jork (46) je uhapšen u nedelju u Ist Palestinu, u blizini svog rodnog Jangstauna, tokom policijske akcije usmerene na suzbijanje prostitucije. Prema sudskim dokumentima, on je odgovorio na oglas koji je na internetu postavio pripadnik policijske jedinice koja je sprovodila istragu i dogovorio seksualni susret za 140 dolara.

Kada je stigao na dogovorenu lokaciju, u okviru mobil-houm naselja u Ist Palestinu, Jork je uhapšen u akciji policije i Radne grupe za borbu protiv trgovine ljudima doline Mahoning.

Prvobitno je terećen za bavljenje prostitucijom, ali je ta optužba kasnije preinačena u prekršaj narušavanja javnog reda. Dodatno je optužen za posedovanje predmeta korišćenog za izvršenje krivičnog dela, pri čemu se ta stavka odnosila na njegov mobilni telefon, kojim je, prema navodima iz dokumenata, komunicirao sa osobom koja je postavila oglas.

Jork je u ponedeljak prihvatio sporazum i izjasnio se da se ne protivi krivici po dve prekršajne tačke. Osuđen je na ukupno dva dana zatvora, uz uračunavanje jednog dana koji je već proveo u pritvoru, a naloženo mu je i da plati 1.150 dolara kazne.

Policija je prilikom hapšenja kod njega pronašla 160 dolara, a prema sudskoj odluci taj novac biće predat radnoj grupi koja je učestvovala u akciji. Telefon je vraćen Jorku.

Ceo slučaj dobija dodatnu težinu jer je Jork jedna od najmoćnijih ličnosti u američkom sportu. On je izvršni direktor Fortinajnersa od 2008. godine, a 2024. postao je glavni vlasnik kluba. Preko kompanije "49ers Enterprises" povezan je i sa vlasničkom strukturom engleskog Lidsa i škotskog Rendžersa.