BONGA PLATIO OBEŠTEĆENJE I OTIŠAO! Centar napustio Partizan, ali ne i Evroligu
Dugo se spekuliše o budućnosti Isaka Bonge, a sada je sve poznato.
Klub je potvrdio da je Isak Bonga napustio Partizan. Otkupnu klauzulu platio je sam Nemac, a klub će zaraditi 700.000 evra.
- Isak Bonga napušta Partizan! Nakon dve sezone, reprezentativac Nemčke je obavestio klub da će iskoristiti izlaznu klauzulu i platiti 700.000 evra za prelazak u drugi evroligaški klub. Thank you Izzy! Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere - objavio je klub iz Humske.
Nemački reprezentativac, koji je pre dve godine stigao u Partizan, odmah po završetku sezone našao se u centru košarkaške pažnje.
Mnogi evroligaški klubovi pokazali su interesovanje poput Panatinaikosa, Barselone, Real Madrid... i bilo je samo pitanje dana kakav će se model pronaći da dobije odrešene ruke i završi saradnju sa Partizanom.
Prema poslednjim informacijama Bonga je na korak od potpisivanja novog ugovora, i to sa Realom.
Bonga je bio jedan od vodećih igrača Partizana tokom prethodne sezone i u Evroligi prosečno je beležio 9,9 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistencija po utakmici.
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