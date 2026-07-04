BONGA PLATIO OBEŠTEĆENJE I OTIŠAO! Centar napustio Partizan, ali ne i Evroligu

Dugo se spekuliše o budućnosti Isaka Bonge, a sada je sve poznato.

FOTO: ABA liga j.t.d./ Dragana Stjepanović

Klub je potvrdio da je Isak Bonga napustio Partizan. Otkupnu klauzulu platio je sam Nemac, a klub će zaraditi 700.000 evra.

- Isak Bonga napušta Partizan! Nakon dve sezone, reprezentativac Nemčke je obavestio klub da će iskoristiti izlaznu klauzulu i platiti 700.000 evra za prelazak u drugi evroligaški klub. Thank you Izzy! Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere - objavio je klub iz Humske.

Nemački reprezentativac, koji je pre dve godine stigao u Partizan, odmah po završetku sezone našao se u centru košarkaške pažnje.

Ajzak Bonga napušta Partizan Mozzart Bet! Nakon dve sezone, reprezentativac Nemčke je obavestio klub da će iskoristiti izlaznu klauzulu i platiti 700.000 evra za prelazak u drugi evroligaški klub.



Thank you Izzy! Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere!🖤🤍 pic.twitter.com/2VPYND4mKT — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 4, 2026

Mnogi evroligaški klubovi pokazali su interesovanje poput Panatinaikosa, Barselone, Real Madrid... i bilo je samo pitanje dana kakav će se model pronaći da dobije odrešene ruke i završi saradnju sa Partizanom.

Prema poslednjim informacijama Bonga je na korak od potpisivanja novog ugovora, i to sa Realom.

Bonga je bio jedan od vodećih igrača Partizana tokom prethodne sezone i u Evroligi prosečno je beležio 9,9 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistencija po utakmici.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?