GOTOVO JE! Balša Koprivica slobodan u izboru nove sredine

Košarkaški klub Bahčešehir objavio je da srpski centar Balša Koprivica neće biti član ekipe naredne sezone i da je slobodan u izboru nove sredine.

Foto: Logan Stanford/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Bivši centar Partizana je u minuloj sezoni u Evrokupu prosečno beležio 5.5 poena i 3.2 skoka za 13.3 minuta po susretu.

🙏 Thank you Balša Koprivica!



🤝 Takımımıza 2025-2026 sezonu öncesinde katılan oyuncumuz Balša Koprivica ile yollarımız ayrılmıştır.



❤️💙 Balša’ya takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/QwW9VjcJih — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) June 26, 2026

Dres beogradskih crno-belih je obukao 2021. godine kada je došao i Željko Obradović, međutim prošlog seta je napustio Humsku jer nije potpuno ispunio očekivanja.

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