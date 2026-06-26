Košarka

GOTOVO JE! Balša Koprivica slobodan u izboru nove sredine

Filip Milošević

26. 06. 2026. u 17:58

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Košarkaški klub Bahčešehir objavio je da srpski centar Balša Koprivica neće biti član ekipe naredne sezone i da je slobodan u izboru nove sredine.

ГОТОВО ЈЕ! Балша Копривица слободан у избору нове средине

Foto: Logan Stanford/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Bivši centar Partizana je u minuloj sezoni u Evrokupu prosečno beležio 5.5 poena i 3.2 skoka za 13.3 minuta po susretu.

Dres beogradskih crno-belih je obukao 2021. godine kada je došao i Željko Obradović, međutim prošlog seta je napustio Humsku jer nije potpuno ispunio očekivanja.

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