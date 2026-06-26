GOTOVO JE! Balša Koprivica slobodan u izboru nove sredine
Košarkaški klub Bahčešehir objavio je da srpski centar Balša Koprivica neće biti član ekipe naredne sezone i da je slobodan u izboru nove sredine.
Bivši centar Partizana je u minuloj sezoni u Evrokupu prosečno beležio 5.5 poena i 3.2 skoka za 13.3 minuta po susretu.
Dres beogradskih crno-belih je obukao 2021. godine kada je došao i Željko Obradović, međutim prošlog seta je napustio Humsku jer nije potpuno ispunio očekivanja.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
KLIPERSI I BOGDANOVIĆ: Pomerena konačna odluka!
26. 06. 2026. u 22:03
RASTANAK POSLE DEVET GODINA: Dani Sebaljos napustio Real Madrid!
26. 06. 2026. u 21:35
"Tražili su mi 50.000DM da igram za Jugu na SP 1998 - obraz ni za šta ne dajem!"
26. 06. 2026. u 21:18
PANATINAIKOS NE STAJE: Željko Obradović se pojačava iz Valensije
26. 06. 2026. u 21:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NORVEŠKA PROTIV TRADICIJE: Francuzi igraju za selektora Dešana
NORVEŠKA i Francuska sastaju se u okviru poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva 2026. godine.
26. 06. 2026. u 06:30
UZDISALA CELA PLANETA! Najpoznatija hrvatska navijačica polugola stigla na Svetsko prvenstvo! (FOTO)
Izmamila je uzdahe svih obožavaoca i pripadnika muškog pola, navijačica "kockastih" Ivana Knol.
24. 06. 2026. u 07:32
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)