Politika

"SA TUGOM SAM PRIMIO VEST, SPREMNI SMO DA POMOGNEMO": Vučić uputio telegram saučešća porodicama nastradalih u jezivom zemljotresu u Venecueli

В.Н.

25. 06. 2026. u 09:40

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se porukom nakon dva razorna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu

СА ТУГОМ САМ ПРИМИО ВЕСТ, СПРЕМНИ СМО ДА ПОМОГНЕМО: Вучић упутио телеграм саучешћа породицама настрадалих у језивом земљотресу у Венецуели

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

U poruci stoji:

"Sa tugom sam primio vest o razornom zemljotresu koji je pogodio Venecuelu. U svoje i u ime građana Srbije, izražavam saučešće porodicama stradalih, narodu i predsednici Delsi Rodrigez, dok povređenima želim brz i uspešan oporavak.

Dok se suočavamo sa razornim posledicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske solidarnosti u nastojanju da spasi svaki život.

Spasiocima i svima koji su angažovani na pružanju pomoći, želim hrabrost i uspeh u naporima da zaštite živote i pomognu ugroženima, a Srbija je spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele."

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