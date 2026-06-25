"SA TUGOM SAM PRIMIO VEST, SPREMNI SMO DA POMOGNEMO": Vučić uputio telegram saučešća porodicama nastradalih u jezivom zemljotresu u Venecueli
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se porukom nakon dva razorna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu
U poruci stoji:
"Sa tugom sam primio vest o razornom zemljotresu koji je pogodio Venecuelu. U svoje i u ime građana Srbije, izražavam saučešće porodicama stradalih, narodu i predsednici Delsi Rodrigez, dok povređenima želim brz i uspešan oporavak.
Dok se suočavamo sa razornim posledicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske solidarnosti u nastojanju da spasi svaki život.
Spasiocima i svima koji su angažovani na pružanju pomoći, želim hrabrost i uspeh u naporima da zaštite živote i pomognu ugroženima, a Srbija je spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele."
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