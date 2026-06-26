Francuska i Norveška od 21 čas u grupi I igraju meč koji će odlučiti o prvom mestu. U istom terminu za prve bodove boriće se Senegal i Irak. Tok utakmica možete da pratite na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Steven Senne

FRANCUSKA - NORVEŠKA 3:1 (Dembele 7', 20', 32' - Asgard 21') / SENEGAL - IRAK 1:0 (Muamadu Dijara 4')

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45' Devet minuta igraće se na meču Senegal - Iran, dok je na meču Francuska Norveška dodato pet minuta u nadoknadi.

45' Proigrao je Mbape Konea, još jednom dobro reaguje Selvik pred svojim golom

42' Velika prilika za Francusku, Due je izašao pred golmana, tražio je penal, nije ga dobio...

32' GOL, FRANCUSKA! Pola sata igre bilo je potrebno Usmanu Dembeleu da dođe do het-trika Dobio je previše prostora i raspalio sa velike udaljenosti.

13' CRVENI KARTON, IRAK! Rebin Sulaka, nekadašnji fudbaler Radničkog dobio je crveni karton!

21' GOL, NORVEŠKA! Asgard je uhvatio Francuze na spavanju, odmah sa centra Strand Varsen je proigrao, a on zatresao mrežu za 2:1.

20' GOL, FRANCUSKA! Dembele se raspucao, još jednom je raspalio po lopti za novu radost Francuza.

14' Sjajno je Strand Varsen došao u prvi plan, šutirao, ali nije iskoristio jako lepu priliku za Norvešku.

12' Našla je Francuska rupu u odbrani kombinovanog sastava Norveške. Olise je zapretio, a Ostegard se postavio u poslednjem minutu kako ne bi bilo novog gola.

4' GOL, SENEGAL! Muamadu Dijara zatresao je mrežu Iraka.

7' GOL, FRANCUSKA! Kilijan Mbape spustio je loptu za Usmana Dembelea, koji je sjajno šutirao za 1:0.

1' Odmah na startu meča pogodio je Mbape prečku, igraolo se tek 20 sekundi

UOČI MEČA

Objavljeni su sastavi i za meč Francuska - Norveška:

NORVEŠKA: Selvik - Ostigard, Bjorkan, Falčener - Verg, Aursnes, Torstvet, Asgard, Šjeldrup, Bob - Strand Larsen.

FRANCUSKA: Maigan - Upamekano, Kunde, Ernandez, Lakroi - Manu, Kone, Dembele, Olise, Due - Mbape.

Objavljeni su sastavi za meč Senegal - Irak:

Senegal: Dijao - Sek, Džejkobs, Dijata, Nijakate - Gana Gej, Kamara, Dijara - Mane, I. Sar, Embaje

Irak: Basil - Sulaka, Hašim, Doski, Putros - Baješ, Ikbal, Alamari - Alhamadi, Kasem, Jasim

Posle dva odigrana kola, Francuska i Norveška opravdale su uloge favorita i obezbedile mesto u osmini finala.

Njihov međusobni duel u poslednjem kolu odlučiće o pobedniku grupe.

Francuzi su turnir otvorili pobedom nad Senegalom od 3:1.

Dvostruki strelac bio je Kilijan Mbape, koji je drugim golom stigao do 58. pogotka u nacionalnom timu i postao najbolji strelac u istoriji reprezentacije.

U drugom kolu Francuska je potvrdila plasman u nokaut fazu rutinskom pobedom nad Irakom od 3:0.

Utakmica u Filadelfiji bila je prekinuta skoro dva sata zbog nevremena, ali to nije poremetilo izabranike Didijea Dešana.

U drugom meču prvog kola Norveška je ubedljivo savladala Irak rezultatom 4:1, a Erling Holand postigao je dva gola.

Norveška je do šest bodova stigla posle trijumfa nad Senegalom od 3:2 u jednom od najuzbudljivijih mečeva dosadašnjeg dela turnira.

Holand je ponovo bio ključni igrač sa dva pogotka, dok je Senegal pružio dobar otpor, ali nije uspeo da izbegne drugi poraz.

Norvežani su tako prvi put posle 1998. godine izborili plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

Sa druge strane, Senegal i Irak nisu opravdali očekivanja.

Afrički šampion je u dva meča primio šest golova i ostao bez bodova, dok je Irak, koji se na Svetsko prvenstvo vratio prvi put posle 1986. godine, takođe upisao dva poraza i pred poslednje kolo nalazi se u veoma teškoj poziciji.

Poslednje kolo donosi duel Francuske i Norveške, koji će odlučiti o prvom mestu u grupi. Pobednik će obezbediti povoljniju poziciju pred početak eliminacione faze takmičenja.

U drugom susretu Senegal i Irak boriće se za prve bodove na turniru i minimalnu šansu da kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija izbore plasman u nokaut rundu.