KLIPERSI I BOGDANOVIĆ: Pomerena konačna odluka!
LETO je rezervisano za transfera, a dosta se priči o tome gde će naredne sezone igrati Bogan Bogdanović.
Srpski košarkaš je član Los Anđeles klipersa, ali ovog leta bi mogao da postane slobodan igrač.
Ipak, postoji opcija da iskusnom beku bude ponuđen produžetak saradnje, ukoliko klub to bude želeo.
Kako javlja dobro obavešteni Džejk Fišer, dve strane su se dogovorile da se odluka odloži do ponedeljka, 29. juna.
To znači da će Klipersi moći do pomenutog datuma da pregovaraju sa drugim klubovima i dogovore trejd.
Podsetimo, prethodnih dana se pisalo da bi Bogdanović mogao da pređe u Denver nagetse i postane saigrač sa Nikolom Jokićem. Ostaje da se vidi da li će se to dogoditi.
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