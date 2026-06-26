Fudbal

"BOMBA" NA SAN SIRU! Milan oborio klupski rekord i doveo napadača

Filip Milošević

26. 06. 2026. u 20:15

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Od kako je Ruben Amorima preuzeo Milan, zahtevao je da mu se dovede samo jedan napadač - i to mu je sada ispunjeno.

БОМБА НА САН СИРУ! Милан оборио клупски рекорд и довео нападача

Foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentativac Portugala, Gonzalo Ramos, novi je napadač Milana.

Dogovor je zvanično postignut, a na osnovu njega Pari Sen Žermenu će pripasti 50.000.000 evra, uz bonuse na osnovu ostvarenog učinka igrača.

Ovom cifrom za Portugalca Milan je oborio klupski rekord. Niko nikada do sada nije plaćen ovoliku cifru.

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