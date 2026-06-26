OBRADOVIĆ PRONAŠAO CENTRA U ZVEZDI: Panatinaikos hoće DŽoela Bolomboja
NE ZAUSTAVLjA se Panatinaikos. Čini se da su Atinjani centra našli u Beogradu, tačnije Crvenoj zvezdi.
Kako prenosi grčki "Sport24", Željko Obradović želi da dovede Džoela Bolomboja. Po svemu sudeći crveno-beli neće ponuditi novi ugovor jednom od najboljih igrača prethodnih sezona.
Iksusni stručnjak odlično je upoznat sa kvalitetima 32-godišnjeg centra, s obzirom na to da je vojevao bitke protiv njega kao trener Partizana.
Iza Bolomboja je sepcifična sezona, propustio je veliki deo iste. U Evroligi je odigrao 15 mečeva, uz prosek od 5,5 poena i 4,5 skokova za nepunih 15 minuta na parketu.
Ukoliko bi se dogodio ovaj transfer, Panatinaikos bi imao moćnu centarsku liniju koji bi činili - Matijas Lesor, Mustafa Fal i Džoel Bolomboj.
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