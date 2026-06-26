"JASNO SMO OBAVESTILI FIFA!" Iranci zapretili da će na Mundijalu napustiti teren!
Utakmica između Irana i Egipta na Mundijalu nije samo sportske prirode. Mogla bi i politika da se umeša.
Utakmica između Irana i Egipta mogla bi da bude u centru pažnje i van fudbalskog terena. Prema navodima novinara Mikija Džuniora, reprezentacije Irana i Egipta spremne su da napuste teren ukoliko tokom meča budu organizovane aktivnosti ili prikazana simbolika LGBT pokreta.
Iranski ministar sporta Ahmad Donjamali poručio je da je stav delegacije unapred predočen FIFA.
„Jasno smo obavestili FIFA da ćemo, ukoliko naša delegacija ili igrači budu izloženi političkim uvredama ili neodobrenim sloganima na stadionu, bez oklevanja povući ekipu sa terena i prekinuti utakmicu„, poručio je Donjamali i nastavio:
„Ovde smo da se takmičimo na svetskom sportskom događaju u skladu sa pravilima FIFA. Neprihvatljivo je unositi političke ili društvene teme koje nisu u skladu sa našim principima i vrednostima. Bezbednost i dostojanstvo naših igrača su na prvom mestu, a od FIFA i organizatora očekujemo da obezbede isključivo sportsku atmosferu, bez provokacija.“
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