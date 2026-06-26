ISTORIJSKA AKCIJA RUSKIH BEZBEDNJAKA: Uhapšen organizator najveće međunarodne terorističke mreže
RUSKE snage bezbednosti privele su u Dagestanu sedamnaestogodišnjeg mladića osumnjičenog da je rukovodio međunarodnom terorističkom mrežnom zajednicom, saopštila je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).
„Priveden je sedamnaestogodišnjak koji je bio osnivač i administrator međunarodnih, uključujući i omladinske internet-zajednice, priznate na teritoriji Rusije kao terorističke organizacije“, izjavila je predstavnica Istražnog komiteta Rusije Svetlana Petrenko.
Prema navodima istrage, osumnjičeni je, uz finansijsku podršku ukrajinskih specijalnih službi, regrutovao tinejdžere, obučavao ih za izvođenje terorističkih napada i davao uputstva za izradu improvizovanih eksplozivnih naprava i mere konspiracije.
„Tokom ispitivanja maloletnik je potvrdio umešanost u organizaciju napada na učenike Srednje škole u Domodedovu, koji je blagovremeno sprečen“, saopštio je Istražni komitet.
Prema istrazi, bio je uključen i u pripremu najmanje 15 krivičnih dela u deset ruskih regiona, uključujući Moskovsku oblast, Sankt Peterburg, Orenburšku, Krasnojarsku, Lipecku i Kalušku oblast, Stavropoljski kraj i Burjatiju.
Istražni komitet navodi da su članovi grupe koju je predvodio od prošle godine u inostranstvu zapalili više od 20 automobila i slali lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u obrazovnim ustanovama u gradovima SAD i Evrope.
U trenutku hapšenja osumnjičeni je administrirao internet-resurse koji su, prema navodima istrage, širili terorističku ideologiju i imali više od 200.000 pratilaca, od kojih je oko 5.000 bilo aktivno uključeno u rad tih zajednica.
Protiv njega je podignuta optužnica za pripremanje ubistva učenika, a sud mu je odredio pritvor. U akciji hapšenja učestvovali su pripadnici FSB-a, Ministarstva unutrašnjih poslova i Istražnog komiteta Rusije.
(Sputnjik)
Preporučujemo
KIJEV PRESUDIO: Doživotni zatvor za bivši načelnik štaba Antiterorističkog centra SBU
25. 06. 2026. u 18:45
PUTIN IZDAO HITNO NAREĐENE OBAVEŠTAJNIM SLUŽBAMA: "Ovo sprovedite u najkraćem mogućem roku"
10. 06. 2026. u 16:01 >> 16:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
Mesi pitao hrvatskog fudbalera: "DA LI SI NORMALAN", on kaže: "Ugasio sam ga!"
SA DVA gola u pobedi Argentine nad Austrijom, kapiten "Gaučosa" je oborio čak četiri rekorda Mundijala, od kojih je najbitniji onaj da je postao najbolji strelac svih vremena na Svetskim prvenstvima. Kota "18" - trenutna.
23. 06. 2026. u 16:05
Komentari (0)