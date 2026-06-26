GROCKA UZ VUČIĆA: Građani izašli na ulice, spremaju se za veliki sutrašnji skup, pa poznatom porukom ujedinili Srbiju (VIDEO)
GRAĐANI Grocke priredili su pravi spektakl, izašavši u velikom broju na ulicu, uz baklje i zastave uzvikujući "Aco, Srbine".
Svi putevi sutra vode u Beograd, cela Srbija krenula je da kao jedna porodica bude u 18 časova ispred Narodne skupštine.
Na mestu gde će se razgovarati o budućnosti naše prelepe zemlje.
Sremska Mitrovica, Kosovska Mitrovica, Ruma, Kragujevac, Smederevska Palanka i mnoga drugi krajevi Srbije pokazali su neverovatnu želju i snagu krenuvši čak pešice za Beograd!
Građani u Grockoj, pokazali su da, iako su mnogo bliže od ostalih sunarodnika sutrašnjem velikom okupljanju ispred Narodne skupštine, to ih ne sprečava da izađu na ulicu i složno pevaju i skandiraju "Aco, Srbine".
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