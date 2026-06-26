Košarka

POVRATAK U EVROLIGU NAKON DVE GODINE! Šampion Evrope sa Nemačkom ponovo u najelitnijem evropskom takmičenju

Filip Milošević

26. 06. 2026. u 22:59

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Prvo pojačanje Bajerna za narednu sezonu biće Johanes Timan, objavio je minhenski klub.

ПОВРАТАК У ЕВРОЛИГУ НАКОН ДВЕ ГОДИНЕ! Шампион Европе са Немачком поново у најелитнијем европском такмичењу

FOTO: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemac se u Evropu vraća nakon dve sezone provedene u Japanu, gde je u ekipi Gunma Krejn Tanders prosečno beležio 11,4 poena, 6 skokova i uz to imao 2,7 asistencija.

“Nakon dve godine provedene u Aziji daleko od kuće, radujem se povratku u Nemačku i potpisu za Bajern. Srećan sam da vidim mnoga poznatih lica iz nacionalnog tima ponovo i nadam se da ću moći da se takmičim sa ovim momcima na najvećem evropskom nivou”, rekao je Timan za klupski sajt.

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