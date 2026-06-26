POVRATAK U EVROLIGU NAKON DVE GODINE! Šampion Evrope sa Nemačkom ponovo u najelitnijem evropskom takmičenju
Prvo pojačanje Bajerna za narednu sezonu biće Johanes Timan, objavio je minhenski klub.
Nemac se u Evropu vraća nakon dve sezone provedene u Japanu, gde je u ekipi Gunma Krejn Tanders prosečno beležio 11,4 poena, 6 skokova i uz to imao 2,7 asistencija.
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