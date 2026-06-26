PONOVO GORI BLISKI ISTOK: Novi udari na Iran - Tramp naredio mornarica izvela vazdušne napade na jug zemlje
AMERIČKA Centralna komanda (CENTKOM) saopštila je da su oružane snage Sjedinjenih Američkih Država 26. juna izvele vazdušne udare na više vojnih ciljeva u Iranu, kao odgovor na napad na trgovački brod koji je dan ranije plovio kroz Ormuski moreuz.
Prema saopštenju CENTKOM-a, američki avioni gađali su skladišta raketa i bespilotnih letelica, kao i iranske obalske radarske položaje, nakon što je Iran 25. juna jednosmernom borbenom bespilotnom letelicom pogodio teretni brod „M/V Ever Lovely“.
Brod, koji plovi pod zastavom Singapura, u trenutku napada napuštao je Ormuski moreuz duž obale Omana.
Američka vojska ocenila je da je napad na komercijalni brod predstavljao „neisprovociranu agresiju“ i kršenje sporazuma o prekidu vatre. U saopštenju se navodi da ovakvi postupci Irana ugrožavaju slobodu plovidbe jednim od najvažnijih svetskih trgovinskih pomorskih pravaca.
CENTKOM je dodao da američke snage nastavljaju da koordinišu bezbedan prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz i da ostaju u pripravnosti kako bi obezbedile poštovanje postojećih dogovora sa Iranom.
Iranska agencija Tasnim javila je večeras da su eksplozije odjeknula u pristaništu u Siriku, na jugu zemlje.
Prethodno je američki predsednik Donald Tramp naveo da je Iran prekršio sporazum o prekidu vatre jer je izvršio napad dronovima na brodove u Ormuskom moreuzu.
"Islamska Republika Iran lansirala je najmanje četiri jurišna drona na brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz. Jedan od dronova direktno je pogodio gornju palubu velikog i veoma skupog teretnog broda. Brod je pretrpeo oštećenja, ali je uspeo da nastavi plovidbu. Mi smo oborili preostala tri drona. Ovo je očigledno i nepromišljeno kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre", napisao je predsednik SAD Donald Tramp na mreži „Istina“.
(sputnikportal.rs)
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