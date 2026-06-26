Politika

DRON ŠOU ISPRED SKUPŠTINE: Srbija jedna porodica (VIDEO)

В.Н.

26. 06. 2026. u 22:01

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KAKO i dolikuje, u skladu sa najsavremenijim tehnologijama, dronovi u spektakularnom šouu najavili su veliki skup Srbija jedna porodica 27. juna!

ДРОН ШОУ ИСПРЕД СКУПШТИНЕ: Србија једна породица (ВИДЕО)

Foto: I. Marinkvić

Danas dronovi, sutra roboti i još mnogo toga! 

Foto: Фото: И. Маринквић

POGLEDAJ GALERIJU

Takođe i veličanstvena trobojka, duga gotovo 500 metara, i teška skoro tonu, spremna je za sutrašnji veliki skup na platou ispred Skupštine Srbije.

Ona je površine gotovo 4.000 kvadratnih metara, dugačko pola kilometra, i u nju je ugrađeno 10 kilometara konca i 400 kilograma boje.

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