PONEKAD treba priznati očigledno, i to je sasvim normalno ako ne želimo da ponavljamo iste greške: naši protivnici nam ponekad veoma vešto podmetnu informacionu žvaku od koje je teško odlepiti se, napisao je u svom članku za RIA Novosti Kiril Streljnikov.

Foto: AI/Grok

-Beskrajni naslovi zapadnih medija posvećeni 'ratu dronova', udarima kijevskog režima na različite ruske gradove i objekte, kao i nastalim (privremenim i lokalnim) poteškoćama, isto tako beskonačno se seju i raspiruju u ruskom informativnoj sferi, doduše iz suprotne perspektive, stvarajući utisak da se ništa drugo i ne dešava, istakao je.

Dodao je da je upravo to zadatak ruskih protivnika, koji sada očajnički pokušavaju da sakriju naglo produbljivanje krize oko poslednjeg velikog odbrambenog uporišta Oružanih snaga Ukrajine u Donbasu, a njegov pad bi označio i konačan krah pažljivo negovanog mita o "pat poziciji" na frontu.

-Reč je o ubrzanom napredovanju ruske vojske u oblasti Slavjansko-kramatorske aglomeracije, gde se istovremeno završavaju udari sa tri pravca koji obrazuju obruč: iz pravca Konstantinovke, koja je već gotovo u potpunosti stavljena pod kontrolu, Krasnog Limana i Raj-Aleksandrovke, objasnio je Streljnikov.

Kako je naveo, oslobađanje Raj-Aleksandrovke, koja se nalazi na strateški važnim visovima, omogućava držanje većeg dela Slavjanska i severnih delova Kramatorska pod snažnom vatrenom kontrolom.

Istovremeno, Slavjansk i Kramatorsk nalaze se u dometu ne samo ruskih raketa, dronova i avijacije, već sada i teške artiljerije, protiv koje hvaljeni ukrajinski "zid dronova" nema efikasan odgovor.

Streljnikov je napomenuo da je u Krasnom Limanu, velikom železničkom čvorištu, uništen poslednji prelaz ukrajinskih snaga preko Severskog Donjeca, čime su presečeni putevi snabdevanja ukrajinskih jedinica u tom rejonskom centru. Nakon toga zabeleženo je povlačenje jedinica Oružanih snaga Ukrajine.

Od Krasnog Limana do Slavjanska ima manje od deset kilometara, a približno toliko i do glavne linije snabdevanja čitave aglomeracije duž magistrale M-03 koja vodi ka Izjumu.

Konstantinovka, koja se trenutno čisti od preostalih ukrajinskih snaga i u kojoj ostaci garnizona opkoljeni, predstavlja poslednju ozbiljnu prepreku na putu ruskih trupa ka čitavoj aglomeraciji.

-Ona je, sa svoje strane, poslednje ključno odbrambeno čvorište ukrajinske vojske u Donbasu, ukazao je Streljnikov.

Ilustracija telegram rybar

Prema njegovim rečima, očigledno je i to priznaju i pojedini zapadni vojni eksperti, Zelenski i Sirski nemaju dovoljno resursa da istovremeno efikasno brane i Kramatorsk i Slavjansk, pa će pogoršanje situacije u jednom gradu neminovno uticati i na drugi.

Streljnikov ističe da zahvaljujući oslobođenju Raj-Aleksandrovke, ruske snage dobijaju mogućnost da preseku magistralu N-20 koja povezuje ova dva grada, izoluju ih jedan od drugog i potom pojedinačno uništavaju ukrajinske garnizone. Kako navodi autor, čak se i slon, makar bio i mrtav, jede deo po deo.

-Treba napomenuti da se za Kijev i njegove evropske pajtose sve što se dešava odvija pod firmom 'Očigledno – neverovatno', jer se to, u principu, nije smelo dogoditi, naglasio je Streljnikov.

Kako je napomenuo, neophodno je imati u vidu da je, prema zamisli Kijeva i zapadnih vojnih savetnika, Konstantinovku, Družkovku, Kramatorsk, Slavjansk i okolne gradove i naselja trebalo pretvoriti u jedinstven, moćan odbrambeni operativno-strateški sistem.

Naime, vojna utvrđenja i prepreke u tom području počeli su da grade još 2022. godine, a sve do nedavno ova aglomeracija predstavljala je duboko ešalonirani utvrđeni rejon sa razvijenim sistemom dugotrajnih odbrambenih struktura, minskim poljima, pripremljenim sektorima vatre, pa čak i posebnim "zonama za ubijanje" ograđenim bodljikavom žicom.

Ruski kolumnista je podsetio na to da je na nebu stajao neprobojni i legendarni "zid dronova".

-Međutim, nešto je pošlo po zlu (šta bi to moglo biti?) i, prema podacima zapadnih medija, sada se odatle sprovodi užurbana evakuacija, istakao je.

Kako prenosi list "Njujork tajms", iz Kramatorska su već prisilno evakuisane desetine hiljada ljudi, zbog čega se on pretvara u grad duhova.

Istovremeno, ukazao je Streljnikov, u okviru strategije "spaljene zemlje", odvija se masovna evakuacija preostalih industrijskih preduzeća, koja se prebacuju u Zakarpatje, u grad Perečin, a zamisao je da se u dubini Karpata stvori "Kramatorsk 2".

Prema podacima britanskog lista "Ekonomist", tamo je već prebačeno oko 3.500 ključnih stručnjaka i radnika, ali, s obzirom na sve uže obruče, uspeh spasavanja običnih ukrajinskih pešadinaca je pod velikim znakom pitanja, jer vremena gotovo da više nema.

-Iznenađenje za Kijev predstavljao je neočekivani slom odbrane na sva tri ključna pravca. Tokom dva meseca, od marta do maja, naše trupe su, naravno, ne napadajući frontalno i čuvajući živote boraca, s ljubavlju 'omekšavale' utvrđenja, presecale puteve snabdevanja i komunikacije, a takođe metodično slale neprijateljsku živu silu kod Bandere. Spolja je izgledalo kao da front miruje, u Briselu su se pisala pisamca o kapitulaciji Rusije, a Gari Kasparov je istetovirao reči 'pat pozicija', podvukao je ruski kolumnista.

Foto: Tanjug/AP/MoD Ru

Dodao je da je sredinom maja sve počelo da se urušava, baš kako je i bilo planirano.

-Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, već petu nedelju zaredom rastu nepovratni i sanitarni gubici protivnika, a u Kijevu su shvatili šta se dešava, ali prekasno, ukazao je Streljnikov.

Naglasio je da je, kako pišu zapadni mediji, Kijev iz političkih razloga odbijao da prepusti Donbas, ali realnost je takva da glavni gradovi regiona ponavljaju sudbinu Bahmuta, Avdejevke i Časovog Jara.

Britanski Bi-Bi-Si bio je primoran da prizna: "Ako Konstantinovka padne, ruske snage će moći da napreduju ka poslednjim preostalim ukrajinskim uporištima na istoku, gradovima Kramatorsku i Slavjansku, i da se približe potpunoj kontroli nad Donbasom", jer iza Slavjanska i Kramatorska "ne postoje uporediva utvrđenja sve do Dnjepra".

-Kijev, naravno, čini sve što može da 'promeni medijsku sliku' i glumac koji neprestano trčkara s jedne strane na drugu zaista je uspeo da pokvari odmor mnogim našim civilnim turistima. Ali nema veze: u Slavjansku i Kramatorsku naši momci će Oružanim snagama Ukrajine pokvariti planove neuporedivo više, poručio je Streljnikov.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina