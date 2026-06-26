ČIKA VLAD BIO OMILJENI GOST: Katarskoj dinastiji prodata vila Čertoza na Sardiniji u kojoj se odvijala diplomatska aktivnost

VILU Čertoza, letnje boravište sada pokojnog italijanskog premijera Silvija Berluskonija u Porto Rotondou na Sardiniji naslednici prodali katarskoj kraljevskoj dinastiji Al Tanija. Ova dinastija koja vlada u Kataru preko 150 godina, već na Sardiniji, u Galuri, ima velike investicije, a govori se da vilu platili oko 350 miliona evra.

Foto: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

Reč je ogromnoj, luksuznoj rezidenciji koja gleda na zaliv Marinela, sa parkom od 10 hektara, sa palmama, hibiskusom i kaktusima, čak sedam otvorenih bazena i isto toliko vila za goste, terenima za fudbal, golf, igrališta za decu, vrtom lekovitih biljaka.

Samo centralni deo ima 14 soba i isto toliko kupatila. Tu je i pećina Netun, uzletište za helikoptere, atomski bunker, kao i tunel koji vodi do mora. Imao je i piceriju gde je Berluskomi pravio „margeritu“, govoreći: „ovde prodajam fine mirise i dobre ukuse“.

Vila koju je 80. godina prošlog veka kupio Berluskoni, bilo je mesto raskošnih zabava, ali od 2001. do 2011. godine i ostrvsko sedišta spoljne politike Italije. Tu je primao lidere iz sveta, Džordža Buša, Toni Blera, Vladimira Putina, Hoze Luisa Rodrigeza Zapatera...

Ostaje, međutim, zabeleženo kako je tamo sklopljen savez sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, koga su Berluskonijeva deca počela da zovu čika Vlad. Putin je tamo boravio u više navrata. Ali prvi put u avgustu 2003. godine, stigao je u pratnji raketne krstarice „Moskva“, broda koji je kasnije potopljen, 2022. godine, tokom sukoba u Ukrajini.

Upravo je u vili Čertoza Putin, koji je postao veliki Berluskonijev prijatelj, slušao napolitansku muziku i produbio strast prema italijanskoj operi.

Najpoznatija anegdota bio je doček ruskog saveznika Putina. Berluskoni se, naime, pojavio noseći belu maramu na glavi, što je bio rezultat transplantacije kose. Slika je obišla svet, razbijajući konvencije klasične diplomatije.