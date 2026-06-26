PROFESOR Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer upozorio je da se oko sukoba u Ukrajini stvorila veoma opasna situacija i da postoji rizik od udara na vojne ciljeve u Evropi zbog evropske podrške Kijevu, pa čak i rizik od nuklearnog sukoba.

Gavriil Grigorov/AFP, Education Images, Universal Images Group North America LLC/Alamy/Profimedia

Prema Miršajmeru, većina ljudi na Zapadu – uključujući i veliki deo spoljnopolitičkog establišmenta – ne shvata ovu pretnju ozbiljno.

Zapad aktivno podržava napade dronovima Kijeva na rusku teritoriju što će vremenom samo pogoršati situaciju u sukobu, ocenio je ekspert.

„U nekom trenutku u ne tako dalekoj budućnosti, Rusi će verovatno napasti ciljeve u Evropi. Po mom mišljenju, to čini situaciju oko rata u Ukrajini zaista opasnom“, izjavio je on na Jutjub kanalu "Dip dajv".

Ljudi poput američkog državnog sekretara Marka Rubija veruju da će ovo dovesti Ruse za pregovarački sto i naterati ih da odustanu. Ne mislim da će se to dogoditi, zaključio je on.

Podsetimo, rusko Ministarstvo odbrane je u aprilu saopštilo da je rukovodstvo niza evropskih država, zbog rasta gubitaka i sve većeg deficita ljudstva u Oružanim snagama Ukrajine, donelo odluku o povećanju proizvodnje i isporuka bespilotnih letelica Ukrajini za udare po teritoriji Rusije.

Ministarstvo odbrane takođe je objavilo tačne nazive i adrese evropskih fabrika koje proizvode bespilotne letelice za napade na rusku teritoriju.

(sputnikportal.rs)

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