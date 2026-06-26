Politika

BEOGRAD SPREMA ŽESTOK ODGOVOR! Ako se potvrdi zabrana ulaska Draganu Vučićeviću u Crnu Goru

В.Н.

26. 06. 2026. u 13:22

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NEZVANIČNA informacija da je vlasniku Informera Draganu Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru, iako još nije potvrđena od nadležnih institucija, već je izazvala ozbiljne reakcije u političkim i medijskim krugovima u Beogradu.

БЕОГРАД СПРЕМА ЖЕСТОК ОДГОВОР! Ако се потврди забрана уласка Драгану Вучићевићу у Црну Гору

FOTO: Printscreen InformerTV

Prema saznanjima Borbe iz više izvora u Beogradu, ukoliko se ispostavi da je ta informacija tačna, odgovor zvaničnog Beograda biće žestok i brutalan i biće zasnovan na principu reciprociteta.

Naši sagovornici tvrde daće u tom slučaju biti uvedena zabrana ulaska u Srbiju za veći broj državljana Crne Gore, među kojima će biti i pojedini urednici crnogorskih medija, kao i druge javne ličnosti.

Isti izvori upozoravaju da bi eventualna odluka Podgorice mogla dodatno pogoršati ionako osjetljive političke odnose između Srbije i Crne Gore, koji već duže vrijeme opterećuju brojna otvorena pitanja.

U Beogradu, prema istim saznanjima, smatraju da bi zabrana ulaska jednom od najpoznatijih medijskih izdavača predstavljala političku, a ne administrativnu odluku, zbog čega bi odgovor Srbije bio oblikovan u istom duhu.

Za sada, međutim, zvanične potvrde nema ni iz Podgorice ni iz Beograda, pa ostaje da se vidi da li će nadležni organi potvrditi ili demantovati informacije koje su se pojavile u javnosti.

Ukoliko se navodi pokažu tačnim, to bi moglo otvoriti ozbiljnu fazu zahlađenja odnosa između dvije države i izazvati niz recipročnih poteza.

(Borba)

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