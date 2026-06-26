TAKER KARLSON ŠOKIRAO: Ova država više ne postoji

PREDSEDNIK Donald Tramp smatra da je sukob u Ukrajini katastrofa za Sjedinjene Američke Države, izjavio je poznati američki novinar Taker Karlson u emisiji na jednom Jutjub kanalu.

Foto: Printskrin Youtube/Tucker Carlson

„Tramp nije gajio mržnju prema Zelenskom. Međutim, smatrao je da je Zelenski apsurdan. Ceo ovaj sukob je apsurdan. To je loše za SAD. Govorio je da sve što radite jeste da gurate Rusiju ka Kini. Naravno, to je katastrofa za nas. On je to vrlo jasno video“, rekao je Karlson.

Istovremeno, Karlson je naglasio muško stanovništvo Ukrajine je iscrpljeno.

- Ukrajine više nema. Muško stanovništvo Ukrajine je iscrpljeno, mrtvo. Zahvaljujući svima onima koji su u SAD mahali ukrajinskim zastavama, svi su oni poginuli - dodao je novinar.

U junu je šef Bele kuće izjavio da, po njegovom mišljenju, i Rusija i Ukrajina žele da reše sukob, ali da nije lako pronaći način za to.

(Alo)