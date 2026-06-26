Svet

EVO ŠTA SU AMERIKANCI POGODILI U IRANU: Trampova naredba izvedna bez zadrške

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 06. 2026. u 23:33

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EKSPLOZIJA koja je odjeknula večeras u Siriku na jugu Irana, dogodila se na području pristaništa, koje je pogodio projektil, javili su iranski mediji.

ЕВО ШТА СУ АМЕРИКАНЦИ ПОГОДИЛИ У ИРАНУ: Трампова наредба изведна без задршке

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Lucas Krug

Eksplozija je odjeknula nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao danas da će Sjedinjene Američke Države odgovoriti na iranski napad na teretni brod u Ormuskom moreuzu.

Na pitanje novinara da li će biti posledica za Teheran zbog napada na brod, Tramp je odgovorio "saznaćete", prenosi Rojters.

Tramp je prethodno danas objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je Iran lansirao najmanje četiri drona na brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz, čime je prekršio sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o prekidu vatre.

On je naveo da je jedan od dronova udario u gornju palubu teretnog broda.

-Šteta je načinjena, ali je brod uspeo da nastavi put. Oborili smo još tri drona. Očigledno je da je ovo glupo kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre, napisao je Tramp.

Dva neimenovana američka zvaničnika rekla su za Rojters da je Iran u četvrtak gađao teretni brod koji je pogođen projektilom dok je pokušavao da prođe kroz Ormuski moreuz.

Brod "Ever lajvli" je pogođen projektilom u desni bok, 7,5 nautičkih milja jugoistočno od omanske luke Dahit, dok je pokušavao da prođe Ormuski moreuz.

Udar je oštetio most broda, čiji je vlasnik kompanija "Evergrin" sa sedištem u kineskom regionu Tajvanu, a u incidentu nije bilo žrtava.

(Tanjug)

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