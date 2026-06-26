PETKOVIĆ ZA NOVOSTI: Dok je politika Vučić mir, stabilnost i razvoj zemlje, politika blokadera pored mržnje je i laž

DIREKTOR Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, prisustvovao je skuplu u Oplanićima gde su Sebi sa KiM dočekali predsednika Aleksandra Vučića.

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*Kako se osećate ovde povodom otvaranja ovog puta i da li mislide da sutrašnji skup “Srbija pobeđuje”, Srbija zaista pobeđuje, naravno uključujući i Srbe sa KiM?

-Danas je veliki i važan dan, ne samo za srpski naroda sa Kosova i Metohije, njih 350 koji su došli da podrže politiku predsednika Aleksandra Vučića, ovce u Oplanićima, nego i za celu Srbiju zato što svaka deonica auto-puta koji se otvori znači da Srbija ide napred.Da se Srbija gradi i razvija. Ovom deonicom auto-puta Moravskog Koridora i s druge strane Miloša velikog, sada se povezuje Čačak sa Kraljevom, to je značajna i važna vest, na kraju krajeva, i za sve Srbe koji idu dalje put Kosovska Mitrovice.

Naš narod koji je ovde došao, sutra nastavlja put Beograda, da na svenarodnom skupu u Beogradu podrži politiku predsednika Vučića, politiku razvoja zemlje. Da nastavimo da podižemo plate, penzije i otvaramo nova radna mesta, nove fabrike. Naša politika ima program. Taj program će sutra biti iznet i pred sve građane na ovom velikom skupu. I to uoči Vidovdana, najvećeg srpskog, svenacionalnog praznika koji nas okuplja. Sutra će biti najveća zastava, srpska trobojka koja simbolizuje sve ono što je Srbin i što se nalazi u duši i biću srpskom. Sve su to važni trenuci za sve nas. S druge strane, biće prikazani i roboti što simbolizuje u kom pravcu Srbija ide. Kakva je naša budućnost. Ne samo da je reč o reindustrijalizaciji, nego govorimo i o robotici, veštačkoj inteligenciji, da u tom smislu budemo prvi u Evropi. Da uhvatimo i taj voz industrijske revolucije, postoje važna pitanja a pokretač svega toga je predsednik Aleksandar Vučić.

Mi smo bili svedoci poslednjih 18 meseci da su blokaderi pokušali da uruše državu Srbiju, da uruše institucije, da udare na ustavni poredak zemlje, ali pristojna Srbija je pobedila. Građani Srbije koji su za mir i razvoj zemlje su pobedili. Oni hože ne mržnju, ne napade, ne nasilje, nego razvoj i bolju budućnost za svoju decu. To upravo nudi predsednika Aleksandar Vučić.

*Kako komentarišete ove afere “Zvučni top” i “Sarajevo safari” i ostale afere koje se polako ali sigurno razotkrivaju?

-Na kraju istina uvek dođe na videlo. Politika blokadere pored mržnje jeste i laž. Laž koja je sustizala drugu laž. Napadi na predsednika, na njegovu porodicu. Sve je išlo u pravcu da se predstavi da predsednik nije čovek. Da predsednik nije neko ko brine o narodu, pa da se zaborave rezultati. Svi, dakle, brojevi, i kada je reč o novim km auto-puteva, brzih pruga i svega što je uradio predsednik Vučić. Nisu uspeli u tome zato što predsednik brine o svim građanima Republike Srbije i njegov rad je rezultat svega što čini i što je činio za naš narod. To je sve vidljivo, kao što je vidljivo i otvaranje ove deonice auto-puta. Ta bezočna laž o zvučnopm topu, gde smo videli i saznali, a Tužilaštvo nam je reklo da je pripremano unapred, znači skoro dva meseca pre 15. marta sve sa ciljem da se destabilizuje zemlja je pokazatelj da je bila reč o praljvoj obojenoj revoluciji. Ali ta obojena revolucija im je propala. Propala je politika nasilja. Videli ste da je, sa druge strane, Aljbin Kurti na Kosovu i Metohiji, u svakom mestu i svakom trenutku podržavao te blokadere želeći nasilje i urušavanje naše zemlje. Ali, kao što rekoh, politika mira, stabilnosti i razvoja zemlje je pobedila. To osećaju Srbi sa KiM i zato su uz predsednika Vučića.

Sa Kosmeta je došlo 350 ljudi.