VUČIĆ ZAIGRAO "MORAVAC" SA ROBOTIMA: Predsednik na fantastičan način pozvao građane na veliki skup 27. juna! (VIDEO)

PREDSEDNIK Rebublike Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se na društvenoj mreži Instagram, gde je pokazao robote koji će igrati "Moravac" na skupu 27.6.2026. i pozvao građane da dođu u što većeme broju.

Foto: Instagram printskrin

Predsednik je predstavio robote "Milutina" i "Dragutina" u srpskoj narodnoj nošnji, koji su zaigrali kolo.

Vučić im se na trenutak pridružio u igri i našalio se na svoj račun:

- Ništa mi ne ide, oni igraju "Moravac" mnogo bolje nego ja.

Zatim je pozvao građane da dođu na veliki skup 27. juna.

- Pozivam vas sve da 27. juna, od 18 sati budete na platou ispred Narodne skupštine. Da pokažemo svim našim građanima šta je budućnost. Posebno pozivam vas mlade, jer vi ste oni koji treba da vodite zemlju u budućnosti, od vas moramo mnogo toga da naučimo, ali ne smemo da delimo zemlju.

Moramo da pokažemo poštovanje prema starijima i moramo svi zajedno da se borimo za našu Srbiju. Naša Srbija mora da bude moderna zemlja, ali i zemlja koja čuva tradiciju. A, Milutin i Dragutin su tu da nam u svemu pomognu.

Dakle, zajedno branimo budućnost Srbije.

Živela Srbija, 27. u 18 sati! - istakao je predsednik.