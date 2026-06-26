Politika

GLIŠIĆ IZ OPLANIĆA ZA NOVOSTI: Svi vide da je na delu kreiranje najmonstruoznijih laži protiv predsednika Srbije

Т.Ј.

26. 06. 2026. u 20:11

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MINISTAR za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora SNS, Darko Glišić, govorio je danas za "Novosti", na otvaranju autoputa Adrani-Preljina, o blokaderskim aferama "Zvučni top" i "Sarajevo safari".

ГЛИШИЋ ИЗ ОПЛАНИЋА ЗА НОВОСТИ: Сви виде да је на делу креирање најмонструознијих лажи против председника Србије

FOTO: Nenad Živanović

- Ljudima je dosta laži, svi vide o čemu se radi. Svi vide da je na delu kreiranje najmonstruoznijih laži protiv predsednika Srbije - rekao je Glišić.

Dodao je da se blokaderske laži vraćaju njima kao bumerang.

- Ovo je veliki dan za ceo Raški okrug, pogotovo za Kraljevo, i za Moravički okrug, za sve regione koji gravitiraju ka Moravskom koridoru i ljude to zanima - kazao je.

Istakao je da je došlo pet hiljada ljudi na proslavu u Oplanićima povodom otvaranja auto puta.

- Danas je veliki dan za ovaj deo Srbije, za ljude koji ovde žive, jer ovo jeste standard koji će da podigne njihov kvalitet života i da im pruži mogućnost da žive neuporedivo bolje. Sutra idemo u Beograd da čujemo šta je plan za naredni period. Srbija želi da gleda napred, Srbija želi da ima još auto puteva, još škola, još bolnica. Srbija želi da ima što veće plate i penzije - to su stvari koje zanimaju ljude - zaključio je Glišić za "Novosti".

BONUS VIDEO:

Građani uz "Aco, Srbine" ispraćaju predsednika iz Oplanića

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