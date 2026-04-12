INFUZIJA, RAKIJICA I VESELJE: Tea Tairović na koncertu u Tuzli zaigrala trbušni ples (FOTO)

TEA Tairović još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najvećih mladih zvezda na Balkanu.

Nakon spektakularnog koncerta u Podgorici, kojim je otvorila novu seriju nastupa, Tea je nastavila turneju u velikom stilu, i to u Tuzli, gde je napravila veče za pamćenje.

Krcata sala, publika koja u glas peva svaki hit i energija koja ne opada ni u jednom trenutku, tako bi se u najkraćem mogao opisati nastup koji je zapalio Tuzlu. Tea je na sceni dominirala kako glasom, tako i stasom, a publiku je dodatno oduševila kada je u jednom trenutku zaigrala i trbušni ples, što je izazvalo potpuni delirijum u sali. Foto: Privatna arhiva

Iako tempo koncerata ne jenjava, pevačica je otkrila da iza svega stoji velika disciplina, ali i poneki trik za oporavak. Kako kaže, infuzija i „rakijica“ ponekad su deo rutine kako bi izdržala naporne nastupe i putovanja, ali publika nikada ne sme da oseti umor.

– Ostavili ste me bez daha kao i svaki put. Hvala na ljubavi i poštovanju i obećavam da se vidimo svake godine! Svu svoju pozitivnu energiju saljem jednoj posebnoj, divnoj pametnoj devojčici od juče i njenoj porodici (oni će se prepoznati) – poručila je Tea.

Nakon Podgorice i Tuzle, Tairovićeva nastavlja seriju koncerata širom regiona, a sudeći po reakcijama publike, interesovanje ne jenjava. Naprotiv – iz grada u grad, Tea podiže lestvicu sve više, potvrđujući status balkanske zvezde koja trenutno živi svoje najsjajnije trenutke karijere.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć