INFUZIJA, RAKIJICA I VESELJE: Tea Tairović na koncertu u Tuzli zaigrala trbušni ples (FOTO)
TEA Tairović još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najvećih mladih zvezda na Balkanu.
Nakon spektakularnog koncerta u Podgorici, kojim je otvorila novu seriju nastupa, Tea je nastavila turneju u velikom stilu, i to u Tuzli, gde je napravila veče za pamćenje.
Krcata sala, publika koja u glas peva svaki hit i energija koja ne opada ni u jednom trenutku, tako bi se u najkraćem mogao opisati nastup koji je zapalio Tuzlu. Tea je na sceni dominirala kako glasom, tako i stasom, a publiku je dodatno oduševila kada je u jednom trenutku zaigrala i trbušni ples, što je izazvalo potpuni delirijum u sali.
Iako tempo koncerata ne jenjava, pevačica je otkrila da iza svega stoji velika disciplina, ali i poneki trik za oporavak. Kako kaže, infuzija i „rakijica“ ponekad su deo rutine kako bi izdržala naporne nastupe i putovanja, ali publika nikada ne sme da oseti umor.
– Ostavili ste me bez daha kao i svaki put. Hvala na ljubavi i poštovanju i obećavam da se vidimo svake godine! Svu svoju pozitivnu energiju saljem jednoj posebnoj, divnoj pametnoj devojčici od juče i njenoj porodici (oni će se prepoznati) – poručila je Tea.
Nakon Podgorice i Tuzle, Tairovićeva nastavlja seriju koncerata širom regiona, a sudeći po reakcijama publike, interesovanje ne jenjava. Naprotiv – iz grada u grad, Tea podiže lestvicu sve više, potvrđujući status balkanske zvezde koja trenutno živi svoje najsjajnije trenutke karijere.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
