SRBIJA JE NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Rukometašice ubeljive protiv Ukrajine!
RUKOMETAŠICE Srbije će učestvovati na Evropskom prvenstvu, pošto su u Novom Sadu u poslednjem 6. kolu kvalifikacija pobedile Ukrajinu sa 30:21 (14:8).
Nisu naše igračice dozvolile rivalkama da mogu da pomisle da naprave čudo i trijumfuju. Od starta su nametnuli žestok ritam, posebno u odbrani.
To se najbolje moglo videti po broju prmljenih golova. Rezultat posle 30 minuta igre bio je 14:8.
U nastavku meča Srbija je malo spustila gas, ali dobila je i drugo poluvreme i došla do ubedljivog trijumfa.
Najefikasnije rukometašice u našoj selekciji bile su Anđela Janjušević i Katarina Krpež-Šlezak koja se ovom utakmicom oprostila od nacionalnog dresa. One su postigle po šest pogodaka.
Evropsko prvenstvo se održava od 3. do 20. decembra 2026. u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
SVET GLEDA U NEVERICI: Denver se hitno oglasio, a tiče se Nikole Jokića
12. 04. 2026. u 08:20
JEZIVE SCENE U BOSNI I HERCEGOVINI! Krvavi navijač preskočio ogradu i prekinuo utakmicu
12. 04. 2026. u 12:12
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu
JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.
11. 04. 2026. u 08:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
