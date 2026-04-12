SRBIJA JE NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Rukometašice ubeljive protiv Ukrajine!

RUKOMETAŠICE Srbije će učestvovati na Evropskom prvenstvu, pošto su u Novom Sadu u poslednjem 6. kolu kvalifikacija pobedile Ukrajinu sa 30:21 (14:8).

Nisu naše igračice dozvolile rivalkama da mogu da pomisle da naprave čudo i trijumfuju. Od starta su nametnuli žestok ritam, posebno u odbrani.

To se najbolje moglo videti po broju prmljenih golova. Rezultat posle 30 minuta igre bio je 14:8.

U nastavku meča Srbija je malo spustila gas, ali dobila je i drugo poluvreme i došla do ubedljivog trijumfa.

Najefikasnije rukometašice u našoj selekciji bile su Anđela Janjušević i Katarina Krpež-Šlezak koja se ovom utakmicom oprostila od nacionalnog dresa. One su postigle po šest pogodaka.

Evropsko prvenstvo se održava od 3. do 20. decembra 2026. u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj.

