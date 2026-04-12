PENJAROJA POSLE POBEDE U ABA LIGI: Trener Partizana objasnio zašto je trijumf crno-belih važan
PARTIZAN je ostvario važnu pobedu u ABA ligi. Svestan toga je i trener crno-belih Đoan Penjaroja.
"Parni valjak" je slavio u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije (85:79) i tako ostao u igri za prvo mesto.
- Veoma bitna pobeda za nas, posle tri uzastopna poraza. Danas je bila važna utakmica za nas zbog borbe za prvo mesto u ABA ligi. Cedevita je tim koji igra jako dobro, posebno na domaćem terenu. Imali smo problem u prvom poluvremenu. Protivnik je kontrolisao ritam. Imali su šest ofanzivnih skokova u prvom poluvremenu i iz toga postigli 11 poena - rekao je Španac.
Objasnio je šta se to promenilo u nastavku i kako je Partizan došao do preokreta.
- Pričali smo na poluvremenu da moramo da popravimo taj segment igre i izgubljene lopte. Nismo bili u nastavku mnogo bolji u šutu za tri poena, iako smo uspeli i to da popravimo. Najvažnije je da smo na kraju slavili - zaključio je Penjaroja.
Partizan ima učinak 20-3, Dubai je na 19-3 uz utakmicu manje. Crno-beli u poslednjem kolu dočekuju Crvenu zvezdu.
