Košarka

PENJAROJA POSLE POBEDE U ABA LIGI: Trener Partizana objasnio zašto je trijumf crno-belih važan

Časlav Vuković

12. 04. 2026. u 19:54

PARTIZAN je ostvario važnu pobedu u ABA ligi. Svestan toga je i trener crno-belih Đoan Penjaroja.

FOTO: KK Cedevita Olimpija/Ales Fevzer/ABA liga

"Parni valjak" je slavio u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije (85:79) i tako ostao u igri za prvo mesto.

- Veoma bitna pobeda za nas, posle tri uzastopna poraza. Danas je bila važna utakmica za nas zbog borbe za prvo mesto u ABA ligi. Cedevita je tim koji igra jako dobro, posebno na domaćem terenu. Imali smo problem u prvom poluvremenu. Protivnik je kontrolisao ritam. Imali su šest ofanzivnih skokova u prvom poluvremenu i iz toga postigli 11 poena - rekao je Španac.

Objasnio je šta se to promenilo u nastavku i kako je Partizan došao do preokreta.

- Pričali smo na poluvremenu da moramo da popravimo taj segment igre i izgubljene lopte. Nismo bili u nastavku mnogo bolji u šutu za tri poena, iako smo uspeli i to da popravimo. Najvažnije je da smo na kraju slavili - zaključio je Penjaroja.

Partizan ima učinak 20-3, Dubai je na 19-3 uz utakmicu manje. Crno-beli u poslednjem kolu dočekuju Crvenu zvezdu.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

