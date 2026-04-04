Košarka

BEOGRADSKI VEČITI DERBI VIŠE NIJE SRPSKI DERBI? Ne možete ni da pretpostavite koliko poena su Srbi dali na meču Zvezda - Partizan

Filip Milošević

04. 04. 2026. u 19:15

Poslednji večiti derbi odigran u okviru Evrolige doneo je mnogo radosti grobarima a i mnogo razloga za brigu delijama, međutim jedan podatak sa ovog meča "bode oči".

БЕОГРАДСКИ ВЕЧИТИ ДЕРБИ ВИШЕ НИЈЕ СРПСКИ ДЕРБИ? Не можете ни да претпоставите колико поена су Срби дали на мечу Звезда - Партизан

FOTO: Ata images

Naime, Od 171 poena koji je postignut na evroligaškom večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana i koji su crno-beli dobili 89:82, srpski igrači su dali ukupno svega osam poena.

Nikola Kalinić je dao pet poena za Crvenu zvezdu i Arijan Lakić tri za Partizan. i I to je sve. Kod crveno-belih su još igrali samo Onjen Dobrić i Stefan Miljenović, dok je kod crno-belih na parketu određeno vreme proveo Aleksej Pokuševski, ali niko od njih nije imao poenterski učinak.

Ako se činilo da je 9 poena srpskih igrača sa prvog evroligaškog derbija malo, sada se pokazalo da može da bude još manje.

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

