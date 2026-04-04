BEOGRADSKI VEČITI DERBI VIŠE NIJE SRPSKI DERBI? Ne možete ni da pretpostavite koliko poena su Srbi dali na meču Zvezda - Partizan

Poslednji večiti derbi odigran u okviru Evrolige doneo je mnogo radosti grobarima a i mnogo razloga za brigu delijama, međutim jedan podatak sa ovog meča "bode oči".

Naime, Od 171 poena koji je postignut na evroligaškom večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana i koji su crno-beli dobili 89:82, srpski igrači su dali ukupno svega osam poena.

Nikola Kalinić je dao pet poena za Crvenu zvezdu i Arijan Lakić tri za Partizan. i I to je sve. Kod crveno-belih su još igrali samo Onjen Dobrić i Stefan Miljenović, dok je kod crno-belih na parketu određeno vreme proveo Aleksej Pokuševski, ali niko od njih nije imao poenterski učinak.

Ako se činilo da je 9 poena srpskih igrača sa prvog evroligaškog derbija malo, sada se pokazalo da može da bude još manje.

