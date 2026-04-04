TEŽE U ABA LIGI NEGO DERBI PROTIV ZVEZDE U EVROLIGI?! Đoan Penjaroja: Biće veoma važno, i veoma teško!

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da je pred njegovom ekipom teško gostovanje jer Budućnost igra izuzetno dobro ove sezone u ABA ligi.

Foto: TANJUG / RADE PRELIĆ

Za razliku od nedavnog meča sa Crvenom zvezdom u Evroligi, kada je najavio da veruje da njegova ekipa ide po pobedu na gostovanju crveno-belima, što se na kraju i desilo, ovoga puta trijumf nije obećavao.



Branilac titule u ABA ligi u nedelju od 18 časova gostuje u Podgorici u meču šestog kola Top 8 faze ABA lige.

Partizan se nalazi na prvoj poziciji Top 8 faze ABA lige sa 19-2, dok je Budućnost na podeli trećeg mesta sa Zvezdom sa učinkom 16-5. U prethodnom susretu u ovom delu takmičenja Partizan je slavio rezultatom 98:82.



"Očekuje nas važno i veoma teško gostovanje. Budućnost igra izuzetno dobro ove sezone u ABA ligi, jedna su od najkvalitetnijih ekipa i bore se za prvo mesto na tabeli, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Moramo veoma dobro da se pripremimo i odigramo kvalitetnu utakmicu, jer imaju igrače koji su u dobroj formi i igraju sa mnogo samopouzdanja. Zato je važno da imamo pravu energiju i da od početka budemo fokusirani na ključne stvari kako bismo došli do pobede", istakao je Penjaroja.





"Verujem da nas očekuje dobra utakmica. Ukoliko od početka budemo fokusirani i sprovedemo u delo ono što smo pripremali, mislim da imamo dobre šanse. Posle veoma emotivnog meča u kom smo pobedili Crvenu zvezdu u Evroligi, biće važno da dobro otvorimo utakmicu", rekao je Milton.



Tabela ABA lige

