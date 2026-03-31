Košarka

BARSELONA SE NE ŠALI: Katalonci se dogovorili sa dvojicom centara

Časlav Vuković

31. 03. 2026. u 15:15

BARSELONA se ne šali. Katalonci su krenuli u rekonstrukciju tima i već su postigli usmeni dogovor sa dvojicom košarkaša.

FOTO: Profimedia

Kako prenosi "Enkestando", dres španskog velikana će od naredne sezone nositi centri Mozes Rajt i Džoš Nibo.

Posle rešavanja pozicije pet, Barselona se okreće pronalaženju plejmejkera. Velika želja je Silvan Francisko, no Francuz čeka ponudu iz NBA lige. Katalonci bi zbog toga mogli da se okrenu Majku Džejsmu koji ovog leta napušta Monako.

Katalonci će biti veoma jaki pod košem, s obzirom na to da se radi o igračima koji su među najboljim na svojoj poziciji.

Očekivano je bilo da će Ćavi Paskval krenuti u rekonstrukciju igračkog kadra, pošto čak sedmorici košarkaša ističu ugovori na kraju ove sezone.

