SLAVILI su pobedu Lejkersi protiv Orlanda 105:104, a poenima uz zvuk sirene Luk Kenard ulepšao je jubilej Lebrona Džejmsa koji je odigrao svoju 1.612. utakmicu u NBA ligi bez plej-ofa.

FOTO: Tanjug/AP

Lejkersi su napravili veliki preokret i trenutno su u najboljoj formi u ligi, pre svega zahvaljujući jednom čoveku.

Luka Dončić postigao je 33 poena u devetoj uzastopnoj pobedi Lejkersa, ali mu je dosuđena 16. tehnička greška u sezoni, što po pravilima lige automatski povlači suspenziju od jedne utakmice, ukoliko odluka ne bude poništena.

FOTO: Tanjug/AP

Džejms je meč završio sa 12 poena, šest skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte, nadmašivši učinak koji je gotovo tri decenije držao Robert Periš.

LUKE KENNARD HITS THE GO-AHEAD 3 TO WIN IT FOR THE LAKERS 🚨



LOS ANGELES HAS WON 9 GAMES IN A ROW! pic.twitter.com/1kZR6dsqQk — NBA (@NBA) March 22, 2026

Paolo Bankero, koji je sa 16 poena predvodio čak sedmoricu igrača Orlanda sa dvocifrenim učinkom, blokirao je šut Džejmsa 4,7 sekundi pre kraja, izbacivši loptu u aut.

Nakon video-provere utvrđeno je da lopta nije napustila teren odbivši se od Džejmsove noge, pa je posed ostao ekipi iz Los Anđelesa.

Usledilo je dodavanje Markusa Smarta ka Kenardu, koji je postigao pobedonosni koš.

Za ekipu Medžika ovo je četvrti uzastopni poraz, što nije dobar znak pred ulazak u završnicu sezone.

