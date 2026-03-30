KAKVA LUDNICA U NCAA: Konektikat nestvarnom trojkom srušio Djuk i plasirao se na Fajnal for (VIDEO)

LjUBITELjI košarke uvek sa nestrpljenjem čekaju početak "Martovskog ludila" na NCAA turniru. Zašto je tako, pokazala je utakmica Konektikat - Djuk (73:72).

FOTO: Profimedia

Ovaj meč rešen je u neverovatnoj i ludoj završinici. Činilo se da će "Blu Devilsi" otići na Fajnal for, ali Brejlon Malins je imao drugačije planove i poslao je "Haskise" na duel sa "balkanskim" Ilionisom.

Djuk je dominirao u prvom poluvremenu. Na početku drugog dela susreta ovaj Univerzitet je imao prednost od 29:46, ali malo po malo Konektikat je topio prednost da bi na kraju napravio veliki preokret o kome će sigurno dugo pričati.

U poslednji minut ušlo se sa +4 - 66:70 za Djuk. Delovalo je da će mirno privesti utakmicu kraju, no to se nije desilo i tek tad je krenula prava ludnica.

Konektikat je pogodio dva bacanja za 70:72, a do kraja je ostalo 10 sekundi. "Blu Devilsi" su krenuli u napad, izugbili su loptu, da bi Malins pogodio trojku sa 10 metara za pobedu i veliku radost "Haskisa".

OH MY GOODNESS 😱



March 29, 2026

Da star bude još gora po Djuk, ovom 19-godišnjaku je baš taj koš bio prvi pogodak za tri poena na utakmici (do tad šutirao 0/4).

Konektikat će na Fajnal foru igrati 5. aprila protiv Ilionisa. U drugom polufinalu sastaju se Arizona i Mičigen.

