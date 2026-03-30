KAKVA LUDNICA U NCAA: Konektikat nestvarnom trojkom srušio Djuk i plasirao se na Fajnal for (VIDEO)
LjUBITELjI košarke uvek sa nestrpljenjem čekaju početak "Martovskog ludila" na NCAA turniru. Zašto je tako, pokazala je utakmica Konektikat - Djuk (73:72).
Ovaj meč rešen je u neverovatnoj i ludoj završinici. Činilo se da će "Blu Devilsi" otići na Fajnal for, ali Brejlon Malins je imao drugačije planove i poslao je "Haskise" na duel sa "balkanskim" Ilionisom.
Djuk je dominirao u prvom poluvremenu. Na početku drugog dela susreta ovaj Univerzitet je imao prednost od 29:46, ali malo po malo Konektikat je topio prednost da bi na kraju napravio veliki preokret o kome će sigurno dugo pričati.
U poslednji minut ušlo se sa +4 - 66:70 za Djuk. Delovalo je da će mirno privesti utakmicu kraju, no to se nije desilo i tek tad je krenula prava ludnica.
Konektikat je pogodio dva bacanja za 70:72, a do kraja je ostalo 10 sekundi. "Blu Devilsi" su krenuli u napad, izugbili su loptu, da bi Malins pogodio trojku sa 10 metara za pobedu i veliku radost "Haskisa".
Da star bude još gora po Djuk, ovom 19-godišnjaku je baš taj koš bio prvi pogodak za tri poena na utakmici (do tad šutirao 0/4).
Konektikat će na Fajnal foru igrati 5. aprila protiv Ilionisa. U drugom polufinalu sastaju se Arizona i Mičigen.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
CEO SVET U ŠOKU ZBOG OVOGA! Pljuje po Srbiji, a na terenu priča srpski! Sada poslao nikad sramniju poruku o Kosovu
30. 03. 2026. u 08:50 >> 08:56
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...
Najnovije vesti iz tenisa tiču se i - fudbala. Novak Đoković se za to pobrinuo.
30. 03. 2026. u 19:18
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
