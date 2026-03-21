SILA ZVANA - NIKOLA JOKIĆ! Denveru pripala drama u srpskom derbiju (VIDEO)

Košarkaši Denver nagetsa upisali su važnu pobedu na domaćem terenu, pošto su u neizvesnoj završnici nadjačali Toronto reptorse rezultatom 121:115 (27:30, 30:23, 28:41, 36:21).

Posle kiksa portiv nejakog Memfisa u prošloj utakmici Denver je uspeo da zabeleži pobedu, iako nije delovalo da će tako biti tokom samog meča.

Ekipa iz Kolorada nije blistala od samog starta, već je tokom većeg dela meča bila u zaostatku. Ipak, kada se lomilo, domaći tim je pronašao ritam i stigao do preokreta, uz sigurnu igru u poslednjim minutima.

Centar Denvera, Nikola Jokić, nije imao svoje najdominantnije izdanje, ali je i pored toga bio nadomak tripl-dabla.

Meč je završio sa 22 poena, osam skokova i devet asistencija, a upravo je u završnici preuzeo odgovornost i postigao ključne poene za vođstvo svog tima pri rezultatu 115:115.

Jokić je na terenu proveo 37 minuta u igri i imao šut iz igre 9/14. Posle meča sa Memfisom kada je izgubio čak deset lopti, sada se zaustavio na samo dve.

Značajan doprinos dao je i Džamal Mari, koji je sa 31 poenom predvodio ekipu i bio siguran sa linije slobodnih bacanja u finišu susreta.

Posebno se istakao i Tim Hardavej džunior, koji je u poslednjoj deonici serijom trojki slomio otpor gostiju - ukupno na meču sedam.

Sa druge strane, tim koji sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković pružio je snažan otpor.

Toronto je u jednom trenutku imao i dvocifrenu prednost. Na ulasku u poslednjih 12 minuta vodio je 94:85, ali nije uspeo da je sačuva do kraja taj rezultat.

U završnici su propuštene prilike, uključujući i promašena slobodna bacanja Jakob Peltla, što je dodatno olakšalo put Denveru ka pobedi.

Denver je do trijumfa stigao zahvaljujući boljem šutu za tri poena - 14/30, dok su Reptorsi bili na oko 30 odsto - 10/31.

Najefikasniji kod Nagetsa osima Marija sa 31 poenom, bio je Hardavej sa 23, Jokić 22, a Gordon je dodao 16.

Kod Reptorsa Peltl je imao 23 poena i 11 skokova, Ingram je dodao 19, Baret 18, a Kvikli i Barns po 15 poena.

Ovim trijumfom Nagetsi su stigli do skora 43-28 i nalaze se na petom mestu Zapadne konferencije. Očekuje ih borba sa Hjustonom, Minesotom i Lejkersima za treću poziciju pošto je minimalna razlika pobeda između tih timova.

Toronto je posle tri vezane pobede upisao poraz koji ga je ostavio na petom mestu iza Klivlenda koji ima četiri pobede više. Do kraja regularnog dela sezone sva je prilika da će se Rajakovićev tim boriti za direktan plasman u plej-of, a to je peta ili šesta pozicija.

