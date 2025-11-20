LUDA UTAKMICA U ISTANBULU: Efes u neverovatnoj završnici pobedio Barselonu

KAKVU utakmicu su odigrali Efes i Barselona u Istanbulu. Domaćin je na kraju pobedio sa 74:73 (18:19, 17:27, 23:9, 16:18) u neizvesnoj završnici.

FOTO: Profimedia

Ništa nije slutilo posle prvog poluvremena da će ishod biti ovakav. Katalonci su bili sjajni posle 20 minuta i imali su prednost od 11 razlike - 35:46.

Ipak, treća četvrtina bila je veoma loše za goste, postigli su samo devet poena. Rival je to iskoristio i napravio preokret, pa je sa +3 - 58:55 ušao u poslednji kvartal.

Velika borba vodila se u četvrtoj četvrtini. Barselona je imala prednost (72:73), a Efes napad za pobedu. Lopta je bila u rukama Ajzee Kordinijea koji je fauliran na 0,3 do kraja meč.

Francuz je bio precizan sa linije penala i tako je doneo pobedu svom timu. Pokušao je španski velikan da poentira za preostalo vreme, ali u tome nije uspeo, pa je povratnički debi Ćavija Paskvala bio neuspešan.

Najefikasniji kod pobednika bio je upravo Ajzea Kordinije sa 14 poena, pratili su ga Džordan Lojd i Erdžan Osmani sa po 13. Na drugoj strani najbolji je bio Jan Veseli sa 16, dok je Vili Ernangomez brojao do 10.

Efes je sad na učinku 5-7, dok Barselona ima 7-5.

