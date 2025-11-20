LUDA UTAKMICA U ISTANBULU: Efes u neverovatnoj završnici pobedio Barselonu
KAKVU utakmicu su odigrali Efes i Barselona u Istanbulu. Domaćin je na kraju pobedio sa 74:73 (18:19, 17:27, 23:9, 16:18) u neizvesnoj završnici.
Ništa nije slutilo posle prvog poluvremena da će ishod biti ovakav. Katalonci su bili sjajni posle 20 minuta i imali su prednost od 11 razlike - 35:46.
Ipak, treća četvrtina bila je veoma loše za goste, postigli su samo devet poena. Rival je to iskoristio i napravio preokret, pa je sa +3 - 58:55 ušao u poslednji kvartal.
Velika borba vodila se u četvrtoj četvrtini. Barselona je imala prednost (72:73), a Efes napad za pobedu. Lopta je bila u rukama Ajzee Kordinijea koji je fauliran na 0,3 do kraja meč.
Francuz je bio precizan sa linije penala i tako je doneo pobedu svom timu. Pokušao je španski velikan da poentira za preostalo vreme, ali u tome nije uspeo, pa je povratnički debi Ćavija Paskvala bio neuspešan.
Najefikasniji kod pobednika bio je upravo Ajzea Kordinije sa 14 poena, pratili su ga Džordan Lojd i Erdžan Osmani sa po 13. Na drugoj strani najbolji je bio Jan Veseli sa 16, dok je Vili Ernangomez brojao do 10.
Efes je sad na učinku 5-7, dok Barselona ima 7-5.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
20. 11. 2025. u 19:22
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
20. 11. 2025. u 08:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)