"BILI SU MI JEDNA OD NAJZANIMLJIVIJIH EKIPA": Motejunas spreman za Valensiju
Košarkaš Crvene zvezde Donatas Motejunas izjavio je danas pred utakmicu 12. kola Evrolige da Valensija igra veoma dobro i dodao da je španska ekipa jedan od najtežih protivnika.
Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 21 sat Valensiji u Španiji.
"Pratim Valensiju već neko vreme. Gledao sam skoro sve njihove utakmice prošle godine dok su igrali u Evrokupu, bili su mi jedna od najzanimljivijih ekipa. Trener je uradio fenomenalan posao – savršeno se uklopio u taj španski stil igre i mislim da su jedna od najopasnijih ekipa, bilo da igraju kući ili u gostima. Mislim da će za nas biti jedan od najtežih protivnika", rekao je Moteijunas na konferenciji za novinare.
On je naveo da Zvezda mora da bude bolja u skoku kako bi pobedila u sutrašnjoj utakmici.
"Protiv Valensije će to biti posebno važno. Znam da šutiraju mnogo trojki, što donosi mnogo skokova i zato svi moraju da učestvuju. Moramo da budemo maksimalno fokusirani na njihov tempo, jer igraju stvarno brzo - uzmu skok, odmah iznose loptu, šutiraju bez razmišljanja. Kao što sam rekao, jako su opasna ekipa. Kontrola skoka je način da kontrolišemo njihov ritam", izjavio je košarkaš Crvene zvezde.
Motejunas je istakao da "crveno-beli" nisu imali sreće sa povredama na početku sezone i dodao da je cilj da ostanu zdravi i izgrade što jaču hemiju.
"Trener je pre neki dan u svlačionici rekao savršeno jasno, ako pobeđujemo, pobeđujemo kao tim. Nije važno ko je MVP, jedan ili dvojica, nije važno koliko igraš, ali kad uđeš, daš sto odsto. Biće mnogo igrača u rotaciji, sezona je duga. Uvek je bilo pravilo da najzdravija ekipa ima najbolji ritam i najbolju hemiju", dodao je Motejunas.
Zvezda se nalazi na drugom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i tri poraza, dok je Valensija na devetoj poziciji sa učinkom 6-5.
