"ANDREJ MOŽE LI NA SRPSKOM"? Novinar pitao Stojakovića za reprezentaciju, njegov odgovor neće obradovati Srbe
Andrej Stojaković, sin Predraga Stojakovića, odgovorio je dopisniku RTS-a iz SAD Aleksandru Žigiću da li namerava da se opredeli za nacionalnu selekciju Srbije.
Pomenuti novinar je upitao Stojakovića juniora da li može na srpskom jeziku, a odgovor je bio odričan
- Malo pričam. engleski pričaj", rekao je reporteru "RTS-a" Andrej Stojaković na konferenciji za medije
Godinama unazad se postavlja pitanje da li će talentovani Andrej Stojaković odabrati da nastupa za Srbiju pored majke Grkinje i američkog državljanstva.
- Što se tiče nacionalnog tima nemam komentar. Nisam još odlučio, odluka će doći sa vremenom", odgovorio mu je Stojaković.
