"ANDREJ MOŽE LI NA SRPSKOM"? Novinar pitao Stojakovića za reprezentaciju, njegov odgovor neće obradovati Srbe

20. 11. 2025. u 11:47

Andrej Stojaković, sin Predraga Stojakovića, odgovorio je dopisniku RTS-a iz SAD Aleksandru Žigiću da li namerava da se opredeli za nacionalnu selekciju Srbije.

Pomenuti novinar je upitao Stojakovića juniora da li može na srpskom jeziku, a odgovor je bio odričan

- Malo pričam. engleski pričaj", rekao je reporteru "RTS-a" Andrej Stojaković na konferenciji za medije

Godinama unazad se postavlja pitanje da li će talentovani Andrej Stojaković odabrati da nastupa za Srbiju pored majke Grkinje i američkog državljanstva.

- Što se tiče nacionalnog tima nemam komentar. Nisam još odlučio, odluka će doći sa vremenom", odgovorio mu je Stojaković. 

