SLOGA U KOMŠILUKU: Predstojećeg vikenda 8. kolo KLS

Utakmicama 8. kola predstojećeg vikenda nastvlja se prvenstvena trka za bodove u „Meridianbet Košrkaškoj ligi Srbije“, a košarkaši kraljevačke Sloge, jednog od najprijtnijih iznenađenja dosadšnjeg dela sezone, već sutra će istrčati na parket.

G.Šljivić

Kraljevački „beli“ gostuju u komšiluku, ekipi kragujevačkog SPD Radničkog sa kojim će od 18 sati ukrstiti koplja u Hali „Jezero“. U ovaj meč Sloga ulazi sa pet pobeda i dva poraza, dok su Krgujevčani ostvarili skor od četiri trijumfa i tri neuspeha.

U minulih 12 međusobnih susreta više uspeha imao je Radnički koji je osam puta slavio, a Kraljevčani su četiri puta uzdignutih ruku napuštali parket.