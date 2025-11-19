SELEKTOR JE MALO NERVOZAN: Dušan Alimpijević poludeo zbog sudijskih odluka (VIDEO)
Dušan Alimpijević je upisao šestu pobedu u Evrokupu, a selektor Srbije i trener Bešiktaša bio je nervozan zbog pojedinih odluka sudija.
Tokom treće četvrtine nije se slagao Alimpijević sa odlukama sudija, te je vidno pobesneo.
Naime, prvo je jedna odluka sudije uticala na to da Jigit Arslan, košarkaš Bešiktaša dobije tehničku, posle prigovora, da bi potom Dušan Alimpijević izgubio kontrolu zbog odluka koje su potom usledile.
Kako se moglo videti na snimcima, on je prvo šutirao reklame oko sebe, potom bes iskalio na stolici, dok je urlao prema klupi, a njegov stručni tim i igrači nepomično su gledali u njega, jer nisu mogli da utiču, pošto su delili isto mišljenje sa njim.
Na kraju je Bešiktaš došao do pobede, a najefikasniji je bio Devon Dotson sa 20 poena. Džona Metjuz je postigao 18 poena, dok je Brinton Lemar ubacio 15.
Kod Turk Telekoma su se istakli Džejlen Smit i Kajl Aleksander sa po 15 postignutih poena. Uroš Trifunović je na terenu proveo 19 minuta i zabeležio četiri poena i dva skoka.
