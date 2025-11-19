Košarka

"TEŠKO JE NAĆI REČI": Anđušić poslao emotivnu poruku crno-belima na koju niko neće ostati ravnodušan (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 11. 2025. u 22:50

NEKADAŠNjI košarkaš Partizana karijeru će nastaviti u Arisu, a nakon što je napustio Dubai oglasio se porukom.

ТЕШКО ЈЕ НАЋИ РЕЧИ: Анђушић послао емотивну поруку црно-белима на коју нико неће остати равнодушан (ФОТО)

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Doskorašnji bek crno-belih emotivnom objavom na društvenim mrežama obeležio je odlazak iz Emirata i prelazak u Aris. 

- Teško je pronaći prave reči… Bio sam povezan sa ovim klubom, ovim gradom, ovim ljudima na način koji je teško opisati. Ali svako putovanje ima svoj kraj i vreme je da krenem dalje…

Hvala ti Dubai, hvala mojim saigračima, trenerima, stručnom štabu i svima koji su me prihvatili od prvog dana! Sanjali smo zajedno… Počeli smo od nule i stigli do Evrolige. Nešto zaista posebno, nešto u šta mnogi nisu verovali. Ali ja jesam celim svojim srcem!

Jer ovaj grad i ljudi koji stoje iza njega zaslužili su klub kao što je ovaj. Nastaviću da pratim, navijam, podržavam zauvek. Hvala vam, iz dubine srca. Ovde sam se osećao kao kod kuće… A nadam se da će jednog dana to zaista i biti - napisao je Anđušić na Instagramu.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!