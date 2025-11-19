ZVEZDA SAOPŠTILA FANTASTIČNE VESTI: Jedan snimak, a tri novosti koje će oduševiti "delije" (VIDEO)
DVA dana pred gostovanje Valensiji Crvena zvezda podelila je fantastične vesti sa svojim navijačima.
Na jednom video snimku podeljene su tri vesti koje će oduševiti zvezdaše. Na današnjem treningu prvotimaca treniraju Čima Moneke i Džordan Nvora i Devonte Grejem.
Svi će biti u kombinaciji za tim koji igra u petak od 21 čas.
- Košarkaši Crvene zvezde su posle dana odmora započeli pripreme za utakmicu 12. kola Evrolige, koja je na programu u petak u Valensiji. Trener Saša Obradović mogao je danas da računa na treningu i na povratnike, Čima Moneke, Džordan Nvora i Devonte Grejem su se priključili ostatku ekipe i konkurišu za sastav u narednom periodu - navode crveno-beli na mreži „X“.
