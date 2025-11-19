ZVEZDA SAOPŠTILA FANTASTIČNE VESTI: Jedan snimak, a tri novosti koje će oduševiti "delije" (VIDEO)

DVA dana pred gostovanje Valensiji Crvena zvezda podelila je fantastične vesti sa svojim navijačima.

FOTO: Ata images

Na jednom video snimku podeljene su tri vesti koje će oduševiti zvezdaše. Na današnjem treningu prvotimaca treniraju Čima Moneke i Džordan Nvora i Devonte Grejem.

Svi će biti u kombinaciji za tim koji igra u petak od 21 čas.

Košarkaši Crvene zvezde su posle dana odmora započeli pripreme za utakmicu 12. kola Evrolige, koja je na programu u petak u Valensiji. Trener Saša Obradović mogao je danas da računa na treningu i na povratnike, Čima Moneke, Džordan Nvora i Devonte Grejem su se priključili ostatku… pic.twitter.com/Hf9FtKwfmr — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 19, 2025

- Košarkaši Crvene zvezde su posle dana odmora započeli pripreme za utakmicu 12. kola Evrolige, koja je na programu u petak u Valensiji. Trener Saša Obradović mogao je danas da računa na treningu i na povratnike, Čima Moneke, Džordan Nvora i Devonte Grejem su se priključili ostatku ekipe i konkurišu za sastav u narednom periodu - navode crveno-beli na mreži „X“.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

Uskoro opširnije