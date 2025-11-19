GROBARI NA NOGAMA: Evo u kakvom stanju je DŽabari Parker nakon povratka iz Amerike
Vratio se Džabari Parker u Beograd ovog utorka, on je nekoliko dana odsustvovao iz kluba zbog smrtnog slučaja.
Nije Amerikanac igrao protiv Asvela, morao je hitno u Ameriku, a nakon dodatnog dana odmora vratio se treninzima.
Može Partizan da računa na njega za utakmicu 12. kola Evrolige protiv Fenerbahčea u Beogradu (petak, 20.30), pošto taman ima još dva dana da se vrati u takmičarski ritam.
Preostaje da se vidi koliko će minuta dobiti od Željka Obradovića, a najbitnije je za rotaciju tima da je ponovo tu.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!
19. 11. 2025. u 13:32
ZVEZDA PROTIV TREĆELIGAŠA IZVELA TIM ZA LIGU ŠAMPIONA! Evo kako je prošla u Kupu Srbije (VIDEO)
19. 11. 2025. u 14:52 >> 14:59
TENISKI SVET U ŠOKU! Bivši broj jedan odlazi u penziju zbog mentalnog zdravlja
19. 11. 2025. u 13:49
DOMINACIJA SE NASTVLjA, TRIPL-DABLOVI SE NIŽU: Jedan je Nikola Jokić!
NOVO dominantno izdanje Nikola Jokića očekujemo na večerašnjem duelu Nju Orleansa i Denvera koji se sastaju u "Smuti king centru" dva sata posle ponoći.
19. 11. 2025. u 13:15
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."
Najnovije vesti iz Rusije - delimično se tiču i Srbije.
19. 11. 2025. u 19:55
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)