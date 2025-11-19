Košarka

GROBARI NA NOGAMA: Evo u kakvom stanju je DŽabari Parker nakon povratka iz Amerike

19. 11. 2025. u 15:57

Vratio se Džabari Parker u Beograd ovog utorka, on je nekoliko dana odsustvovao iz kluba zbog smrtnog slučaja.

FOTO: N. Skenderija

Nije Amerikanac igrao protiv Asvela, morao je hitno u Ameriku, a nakon dodatnog dana odmora vratio se treninzima. 

Može Partizan da računa na njega za utakmicu 12. kola Evrolige protiv Fenerbahčea u Beogradu (petak, 20.30), pošto taman ima još dva dana da se vrati u takmičarski ritam.

Preostaje da se vidi koliko će minuta dobiti od Željka Obradovića, a najbitnije je za rotaciju tima da je ponovo tu. 

