VALENSIJA OSLABLJENA DOČEKUJE ZVEZDU: Španci bez jednog od najvećih talenata protiv crveno-belih

Jedan od najtalentovanijih španskih košarkaša, Serhio De Larea, propustiće meč Valensije i Crvene zvezde u okviru Evrolige.

Foto: Profimedia

On je već propustio duplo kolo Evrolige prošle sezdmice - utakmice protiv Reala i Pariza.

Ono što je naročito čudno jeste što se u međuvremenu nije pojavila bilo kakva vest o povredi ovog košarkaša, prenosi španska "Marka".

De Larea ove sezone u proseku u elitnom takmičenju beleži sedam poena, 3,4 asistencije i dva skoka.

